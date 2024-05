Eine europäische Nacht in der Berliner Waldbühne Wie Riccardo Muti und Wiener Philharmoniker betören

Es gibt nur wenige Dirigenten über 80 Jahre, die mit vergleichbarem Elan in dichter Folge kontrastreiche Programme meistern wie Riccardo Muti. Beethovens Neunte, die 200 Jahre nach der Uraufführung im Wiener Musikverein unter seiner Leitung ein Jahrhundertereignis wurde, liegt gerade zwei Tage zurück, da hebt er den Taktstock in gänzlich anderen Sphären.

Freilichtkonzerte sind Mutis Sache eigentlich nicht. Und wäre dies nicht der Auftakt einer Tournee mit den Wiener Philharmonikern, die sich am Europatag erstmals in der Berliner Waldbühne präsentierten und den Italiener nach einer Zusammenarbeit von mehr als 50 Jahren als einen ihrer Lieblingsdirigenten schätzen, hätte er sich vermutlich auf ein solches Abenteuer nicht eingelassen.

Ungeachtet dessen, dass der Produzent dieses Konzerts, das ZDF, ein Fingerspitzengefühl für den Maestro vermissen ließ, der in der Regel keine Kompromisse in der Kunst zulässt: Bestenfalls überflüssig, schlimmstenfalls kitschig, erschienen die teils in grellen Pink-, Gelb- und Blautönen gehaltenen Videoanimationen zur optischen Untermalung. Ob das Publikum das wirklich gebraucht haben mag, steht zu bezweifeln, sehr konzentriert lauschte es den mal schwungvollen, mal versonnenen Melodien.

Zum Glück wirkte sich die akustische Verstärkung, die in Anbetracht der Riesentribünen unentbehrlich erscheint, nur auf die Ouvertüre aus Verdis Oper „Die Macht des Schicksals“ aus, einzelne Bläsersoli tönten in leichter Übersteuerung aus den Boxen. Ansonsten aber behaupteten die Wiener ihre Spitzenklasse in Suiten, Rhapsodien und Tänzen von de Falla, Chabrier, Brahms und Dvořák gleichermaßen mit größter Verve und lyrischem Feinsinn, vor allem in Griegs „Morgenstimmung“, in der die Holzbläser der Reihe nach berührend zärtlich das liebliche Thema anstimmten.

Nach der kleinteiligen Strecke platzierte Muti eigens ein längeres sinfonisches Werk seiner italienischen Heimat ans Ende der musikalischen Reise. Bis in die Tiefen hinein lotete er Respighis „Pini di Roma“ in feinsten Nuancen aus. Dass sich außer dem Nachtigallengesang - vom Komponist als Tonaufnahme vorgesehen - liebliches Zwitschern von Vögeln aus den umliegenden Bäumen in die farbenreich instrumentierte Dichtung mischte, bescherte der Wiedergabe einen eigenen Charme.

Mit Johann Strauß‘ „Kaiserwalzer“ und der Europahymne gab es nach stehenden Ovationen noch zwei Bonbons als Zugabe. Schade, dass Muti in Berlin, insbesondere am Pult der Berliner Philharmoniker und Operndirigent so selten zu erleben ist, man würde doch gerne mehr von ihm hören.