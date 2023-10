„Eine Frage der Chemie“ bei Apple TV Vom Bestseller zur TV-Serie in Rekordzeit

Bonnie Garmus‘ Debütroman „Lessons in Chemical“ – der in Deutschland Anfang 2022 unter „Eine Frage der Chemie“ herauskam – schaffte es binnen kürzester Zeit an die Spitze der „Spiegel“-Bestsellerliste, in der er sich über ein halbes Jahr lang hielt. Die Geschichte der fiktiven amerikanischen Chemikerin Elizabeth Zott, die sich in einer von Männern dominierten Wissenschaftswelt allen Widrigkeiten des amerikanischen Alltagssexismus der 1950er und 1960er Jahre zum Trotz über den Umweg der einzigartigen Fernseh-Kochshow „Essen um sechs“ durchsetzt, wurde nun zu einer der am schnellsten umgesetzten TV-Serien. Ab Freitag läuft die achtteilige Hochglanz-Produktion beim Streamingdienst Apple TV.