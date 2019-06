Gewiss gab es immer Ausnahmen. Egon Erwin Kisch stellte sich als „Rasender Reporter“ in „Meine Tätowierungen“ stolz als hautnaher Freund auch von einschlägigen Körperkerlen (und Damen) dar, weshalb ihn der Maler Christian Schad 1928 mit nacktem Oberkörper porträtiert hat. Worauf man erkennt, dass Kisch unter anderem einen tief in in ihn eingedrungenen Dolch genau überm Herzen trug. Etwa zwei Dutzend einschlägige Geschichten hat vor ein paar Jahren auch die Anthologie „Das Herz auf der Haut“ im hafennahen Hamburger mare-Verlag gesammelt, denn in Büchern von Herman Melville, Sylvia Plath oder John Irving spielt das Thema bisweilen eine Rolle.

Heute ist das Tattoo längst keine Botschaft der Außenseiter mehr. Es ist eine – zumal von den digitalen Netzwerken verstärkte – Mode der Massen. Oft gehen damit auch Piercings und Tätowierungen bis in die Intimzonen einher, was Umkleidekabinen, Saunas oder Badestrände enthüllen. Fast will es so scheinen, als habe den bürgerlichen Mittelstand die Lust am eigenen Schmerz erfasst. Denn zum Tätowiertsein gehört, je nach Umfang, auch allerhand Masochismus. Lange vorbei sind die Zeiten nur trauter Herzen, der eingravierten Liebesnamen und Treueschwüre, der Schiffsanker, exotischen Pflanzen und Blumen, der kleinen Schlangen oder selbst der leicht ordinären „Arschgeweihe“. Der Trend geht vom einzelnen oder verstreuten Ornament hin zur Ganzkörperbemalung, bis über Kopf und Gesicht. Selbst Augapfeltattoos sind da, ungeachtet der ätzenden Gefahr für das empfindliche Sehorgan, kein Tabu mehr.

Die tintenschwarzen Zurichtungen strahlen mehr und mehr etwas Aggressives aus

Hierbei fällt auf, dass die immer dunkleren, tintenschwarzen Zurichtungen mehr und mehr etwas Aggressives ausstrahlen. Sie gleichen schon Kriegsbemalungen. Der alte Frieden mit den alten, natürlichen Körpern reicht offenbar nicht mehr aus. Gesichter und Oberkörper beginnen sich in den Anblick von Maschinenmenschen, Maschinenmonstern wie aus Science-Fiction-Filmen zu verwandeln. Während die Robotikdesigner ihre neuen Wesen äußerlich möglichst raffiniert dem Menschen angleichen, sucht der tätowierte Mensch der eigenen Haut, dem natürlichen Selbst möglichst weit und grell zu entkommen. Ohne darüber morgens vorm Spiegel noch zu erschrecken. Oder manchmal doch?

Kürzlich habe ich in einem Berliner Strandbad einen haarlosen Mann beobachtet, der von den Fußsohlen bis über den kahlen Kopf hinweg mit dunklen Tinten überzogen war. Außer den Augen und Lippen war da kein Fleck natürlicher Haut mehr. Der düstere Mann lag auf einem Handtuch bei über 30 Grad in der prallen Sonne und las ein dunkelblaues Suhrkamp-Taschenbuch. Ich trat näher, um den Titel zu erkennen: Adornos „Negative Dialektik“. Es war kein Witz. Es war nur ein bisschen: hirnverbrannt.

Das denken auch Hautärzte. Wer in jüngeren Jahren seinen Körper so großflächig mit Tätowierungen überzieht, hat später kaum noch die Chance zu grundlegenden Veränderungen – außer um den Preis unzähliger Laserbehandlungen. Mit bis zu fünfstelligen Kosten, die keine Krankenkasse bezahlt. Und mit noch unabsehbaren Gesundheitsrisiken durch Entzündungen, Infektionen, durch karzinogene Farbstoffe, durch kaum zu betäubende Schmerzen. Auch können Sonnenbrände und weiter gehende Hautschäden durch die Betroffenen oder selbst Ärzte nicht oder nur erschwert kontrolliert werden; Anzeichen etwa für ein Melanom (schwarzer Hautkrebs) sind unter den dunklen Tätowierungen schwerlich zu erkennen.

Eine Volksmode droht so zur neuen Volkskrankheit zu werden. Für diese Diagnose muss man nicht Doktor Kassandra sein. Darum heißt ein englisches Sprichwort, ganz simpel: „Think before you ink!“