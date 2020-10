Wie einfach sich Verantwortung sprachlich abgeben lässt, demonstriert mit schöner Regelmäßigkeit die Floskel von der „Machtübernahme durch die Nazis“. Wer übernimmt, fragt für gewöhnlich nicht um Erlaubnis, und je tiefer diese Formulierung ins Bewusstsein sickert, desto stärker verschleiert sie die Rolle des Individuums bei der Nazifizierung eines ganzen Landes.

Nicht bei Christine Meisner. Die Nürnberger Künstlerin, Jahrgang 1970, bringt in ihrer multimedialen Arbeit Ursachen und Wirkungen zusammen. Die Kolonialgeschichte Afrikas ist eines ihrer Themen, der amerikanische Rassismus ein anderes. 2011 reiste sie durch das Mississippi State Delta, das Video „Disquieting Nature“ basiert auf ihren Recherchen und der Frage, was die Sklaverei mit der Entstehung des Blues verbindet.

Für die Berlin Biennale, die viele beteiligte KünstlerInnen nach Lateinamerika blicken lässt, konzentriert sie sich auf die Vergangenheit vor der eigenen Haustür. Ein ganzer Raum im KW Institute for Contemporary Art ist mit Leserbriefen tapeziert, die zwischen 1933 und 1935 an den „Stürmer“ gingen.

1923 in Nürnberg gegründet, sah sich das antisemitische Hetzblatt im „Kampf um die Wahrheit“. Diese wurde ihnen von deutschen Bürgern zuhauf geliefert: in bitteren Vernichtungs- und Demütigungsfantasien wie auch durch die Denunziation der jüdischen Nachbarn.

Fotos, Postkarten, getippte Briefe. Die Zuschriften erzählen von Neid und Vorurteilen im Berlin der Dreißigerjahre. Ein Klima, in dem sich nationalsozialistisches Gedankengut mühelos verbreitete und das den Holocaust erst möglich machte. Mit dem Archivmaterial, aus dem die Künstlerin für ihre Arbeit schöpft, hätten sich leicht mehrere Räume ausstaffieren lassen. Aber auch so zeichnet „Unschärfe im Möglichen“ ein rigoroses Bild der Zeit.

Meisner hat die Adressaten ausgemacht, ihre Berliner Wohnorte sind in der Arbeit markiert. Ist das nun auch eine Form der späten Denunziation oder saubere Rekonstruktion mit historischem Abstand? Die Frage steht bewusst im Raum, um klarzumachen, dass der Rezipient stets Teil der Geschichte wird. Abspalten lässt sich das nicht, und wie beim Postkolonialismus resultiert die Gegenwart immer aus dem Vorangegangenen, das in Meisners Raum unheimliche Präsenz erlangt. „Unschärfe im Möglichen“ schildert dies aus der Sicht der Täter statt wie so häufig aus Opferperspektive, die immer auch eine Form der Vereinnahmung ist. (KW Institute for Contemporary Art).