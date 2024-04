© imageBROKER/Joko via www.imago-images.de

Tagesspiegel Plus Endlich ein Theatermuseum auch für Berlin : In Erinnerung an Ruth Freydank

Wien hat eins, Mailand und Meiningen haben es auch. Nur Berlin fehlt ein eigenes Theatermuseum. Dabei wurde hier Theatergeschichte geschrieben und gibt es fantastische Sammlungen.