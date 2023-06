Erstmals Äußerung eines Rammstein-Mitglieds Überschlagen sich die Ereignisse? Nein.

Nimmt man den medialen Output zu Rammstein und zu den Vorwürfen speziell gegen Till Lindemann zum Maßstab, könnte man den Eindruck bekommen, die Ereignisse überschlagen sich gerade.

Die Plattenfirma zeigt sich „schockiert“, erstmals äußert sich ein Mitglied der Band, Schlagzeuger Christoph Schneider, auch erste Musiker wie die Donots oder Jan Müller von Tocotronic äußern sich und gehen auf Distanz. Doch überschlagen sich die Ereignisse wirklich, steht hier ein „Fall“ kurz vor der Auflösung?

Dem ist ganz und gar nicht so. Die Plattenfirma hat gerade von Rammstein nichts zu vermarkten, verweist explizit darauf, mit der Europa-Tour nichts zu tun zu haben, und scheint weit davon entfernt, so wie es der Verlag Kiepenheuer & Witsch mit Lindemann getan hat, sich von der Band zu trennen.

Ich, wir, die Fans

Auch Christoph Schneiders Instagram-Post muss sehr genau gelesen und zwischen den einzelnen Zeilen interpretiert werden. Man fühlt sich passagenweise an die beiden ersten offiziellen Statements der Band erinnert, an diese Mischung aus Abwehr und zumindest Entsetztsein.

Ja, es scheint im Rammstein-Kosmos zwei Eventstränge gegeben und Lindemann eine Sonderolle gehabt zu haben, eine „eigene Blase“. Es sind wohl „Strukturen gewachsen, die über die Grenzen und Wertevorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen“.

Man muss Schneider gerade am Ende seines Posts sehr genau lesen. Er wechselt da vielfach die Perspektive, sagt mal Ich, mal Wir, wünscht sich eine ruhige Aufarbeitung und Reflexion des Ganzen, von „allen gemeinsam, zu sechst“. Und schließt damit: „Wir stehen zusammen.“

Das hat einen Anflug von Trotz, genau: trotz alledem. Und: Das hat Trutzburgcharakter. Es bezieht, da bei Instagram primär die Fans der Adressat sind, eben diese gleich mit ein.

Von außen wirkt das auch so mit den ausverkauften Rammstein-Konzerten vor nicht plötzlich halbleeren Rängen (klar, die Karten waren teuer): Den Zusammenhalt scheint es zu geben, und Leute wie Dieter Nuhr und Uwe Tellkamp stützen diesen zusätzlich mit ihren Äußerungen, beispielsweise dass bei Rammstein backstage wohl kaum Halma gespielt werde oder sich die Leute nicht einfach an den Händen fassen.

Am Wochenende geht die Rammstein-Tour weiter, in Bern, zwei Auftritte, es folgt Ende der Woche Madrid. In vollen Stadien.