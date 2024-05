„Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt“ auf Mubi Der Kapitalismus kennt keine Pinkelpause

„Bukarest, gemarterte Stadt“ steht auf einem Schild am Straßenrand, zwischen Plakaten für eine Anti-Abtreibungskampagne und Immobilien-Werbung. Die Luft da draußen besteht zu „hundert Prozent aus Furzen“, motzt Angela hinter dem Steuer, während sie durch den Verkehr kreuzt.

Die junge Frau arbeitet gegen die Uhr, sie gehört zur Kohorte der Gig-Economy: Wenn sie nicht auf eigenes Risiko für Uber fährt, arbeitet sie prekär als Assistentin für eine Filmproduktionsfirma. „Trink noch einen Kaffee“, rät ihr Chef, als sich Angela über einen 16-Stunden-Tag beschwert. Der Kapitalismus kennt keine Kaffee- und keine Pinkelpause.

Angela hat ein Gegenmittel gegen die Zumutungen ihres Lebens: die Kunstfigur Bobita, die – glatzköpfig, mit eindrucksvoll buschiger Monobraue – in den sozialen Medien ihre aggressiven Selbstverwirklichungsratschläge erteilt: wüste, frauenfeindliche, obszöne Sprüche im Geist des 2023 in Rumänien wegen Menschenhandels verhafteten Andrew Tate.

Dass der selbsterklärte „King of Masculinity“ in Rumänien Unterschlupf gefunden hat, passt in das Gesellschaftsbild, das der Berlinale-Gewinner Radu Jude („Bad Luck Banging or Loony Porn“) in seinem neuen Film zeichnet.

Der Film Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt (Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii) Rumänien, Luxemburg, Frankreich, Kroatien 2023 Regie und Buch: Radu Jude. Mit: Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrsan, Nina Hoss, Dorina Lazar, Uwe Boll. 163 Minuten. Exklusiv auf Mubi

„Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt“ ist eine beißende Satire über das postkommunistische Rumänien, in der Angelas Bobita-Videos (versteckt hinter einem Snapchat-Filter) das passende Hintergrundrauschen liefern – neben Verkehrslärm und fluchenden Autofahrern.

Das Recht des Stärkeren in Rumänien

Angela soll für ein Arbeitsschutzvideo für eine österreichische Firma, die in Rumänien billig produzieren lässt, Darsteller casten: ehemalige Angestellte, die sich bei der Arbeit verletzt haben. Eigentlich geht es aber nur darum, Schadensersatzforderungen zuvorzukommen, lässt die Firmenrepräsentantin (Nina Hoss als Goethes Urenklin) durchblicken. Skrupel hat Angela nicht, es gilt das Recht des Stärkeren. Die „obszönen Videos“ mache sie zum Stressabbau, erklärt sie ihrer Mutter einmal.

Die Radu-Schauspielerin Ilinca Manolache (erstmals in „Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen“ von 2018) hat die Social-Media-Figur Bobita vor einigen Jahren als Kommentar auf den gesellschaftlichen Wandel in Rumänien erfunden. Die Videos trafen den Geschmack des rumänischen Regisseurs, der sein Frühwerk aus klassischen Geschichtsdramen und Romanverfilmungen („Scarred Hearts“) inzwischen sukzessive mit idiosynkratischen Mitteln weiterentwickelt hatte.

Auch „Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt“ sprengt alle konventionellen Formen zwischen Satire, Essay, Dokumentarfilm und Social-Media-Ästhetik – und nimmt sogar Kontakt zu einer früheren Phase des rumänischen Kinos auf, als in dem Land (eine böse Pointe!) noch nicht alles schlecht war.

Gegen Angelas frenetische Fahrten durch die vollgestopfte Innenstadt Bukarests, gefilmt in eher schmucklosem Schwarzweiß, schneidet Jude immer wieder Szenen aus dem (Farb-)Film „Angela merge mai departe“ („Angela fährt weiter“) von 1981: eine Zeitkapsel aus dem Ceauşescu-Rumänien, in dem Frauen hinterm Steuer zwar auch wüst beschimpft wurden, aber die Protagonistin sich einige utopische Freiräume (und bei weitem nicht nur eine Romanze mit einem männlichen Fahrgast) erkämpft.

Komplizenschaft von Kino und Kapitalismus

Und so gibt es in „Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt“ schließlich eine Szene, in der auch diese beiden Filme korrelieren – und zwei Angelas aus zwei Epochen Rumäniens in einer bescheidenen Küche aufeinandertreffen. Dorina Lazar, die Hauptdarstellerin aus Lucian Bratus Tragikomödie, spielt bei Jude die Mutter eines von Angelas Kandidaten; ihre Lebensgeschichte ist die ihrer Figur aus „Angela merge mai departe“. Als Angela von ihren Arbeitsbedingungen spricht, stutzt die alte Dame kurz.

Nina Hoss spielt in „Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt“ eine Urenkelin von Goethe. © Mubi

Im letzten Kapitel seines Films findet Jude dann eine zurückgenommene Form für seine Gesellschaftskritik. Ähnlich wie im Finale von „Bad Luck Banging or Loony Porn“, der mit einem Tribunal über die Lehrerin endet, deren Sexvideos im Internet landeten, bedient er sich eines fast theaterhaften Settings.

Er zeigt die Dreharbeiten für das Arbeitsschutzvideo auf dem Hinterhof der Fabrik, direkt neben einem Atombunker. Und lässt es sich dabei nicht nehmen, noch mal auf die frühe Komplizenschaft von Kino und Kapitalismus zu verweisen. Auch die Lumière-Brüder haben mit ihren Fabrikfilmen bloß Werbung für ihre eigene Firma gemacht. Derweil tönt im Hintergrund wieder Bobita.

Manolache ist in ihrem Paillettenkleid und ihrem losen Mundwerk eine denkwürdige Erscheinung – passend für einen Film, der keine Gefangenen macht und seine Gesellschaftskritik mit breitbeinigem Gestus präsentiert. Dazu gehört, dass neben Nina Hoss auch der deutsche Trash-Regisseur Uwe Boll („Bloodrayne: The Third Reich“), der Filmkritikern schon mal Prügel androht, ein Cameo hat.

Das Unebene, mutwillig in eine filmische Form gepresst, ist Judes Programm. Aber warum sollte ein Film über den Kapitalismus auch leichte Kost sein?