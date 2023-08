Europa bringt’s Medien entwickeln Konzepte für neue Öffentlichkeit

Sommer der Erneuerung. In vielen Redaktionen wird derzeit an neuen Konzepten und Angeboten gearbeitet. Bei Politico zum Beispiel. Im September stehen bei dem ursprünglich in Washington gegründeten Nachrichtenkonzern große Neuerungen an. In der deutschen Hauptstadt soll das Playbook Berlin an den Start gehen. In Brüssel, Washington und London gehört ein täglicher Newsletter aus dem Politico-Konzern schon seit Jahren zum morgendlichen Aufwärmprogramm für politische Korrespondenten.