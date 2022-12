Europäische Kulturhauptstadt Kaunas zieht positive Bilanz

Fast 3000 Veranstaltungen, eine positive Besucher- und Medienresonanz sowie mehr Touristen als in Vor-Corona-Zeiten: Die Bilanz für Litauens zweitgrößte Stadt Kaunas als europäische Kulturhauptstadt 2022 fällt aus Sicht der Veranstalter positiv aus. Das Projekt könne als „Erfolgsgeschichte“ gefeiert werden, so die Organisatoren, denn bis Ende November besuchten mehr als 1,2 Millionen Menschen die Veranstaltungen, die unter dem Motto „From temporary to contemporary“ standen.

Seit der Vergabe des Titels an Kaunas 2017 seien es sogar mehr als zwei Millionen Besucher:innen gewesen. Aus dem Ausland habe es vor allem ein starkes Interesse aus Deutschland, Italien und den Nachbarländern Polen, Lettland und Estland gegeben.

„Es sind nicht nur die Zahlen. Die Menschen wissen das Projekt zu schätzen. Kultur wird jetzt so sehr geliebt - das ist eine große Errungenschaft“, sagte Kulturhauptstadt-Direktorin Virginija Vitkiene. Großen Anklang habe vor allem die auf drei Wochenenden verteilte Trilogie „Mythos von Kaunas“ gefunden - das Kernstück des Programms. Damit sollte eine neue identitätsstiftende Legende für die 300 000-Einwohner-Stadt geschaffen werden. Weitere Besuchermagneten waren die Einzelschauen von William Kentridge, Marina Abramovic und Yoko Ono sowie eine Theaterinszenierung von Robert Wilson. „Die Arbeit in Kaunas war eine großartige Erfahrung“, sagte Wilson in einer Videoansprache bei einer Pressekonferenz. Auch Abramovic schilderte zugeschaltet ihre „lebendigen Erinnerungen“ an ihre Ausstellung und ihren öffentlichen Vortrag vor 6000 Zuschauern in Kaunas.

Das Budget war mit 26 Millionen Euro überschaubar. Kaunas 2022 habe deshalb von Anfang an auf Nachhaltigkeit und die Beteiligung der Bevölkerung gesetzt, sagte Vitkiene. Dies sei gelungen: „Die Menschen waren so offen und integrativ genug, sich zu beteiligen und sogar zu einigen künstlerischen Produktionen beizutragen“, sagte sie. Mehrere Festivals und zahlreiche Veranstaltungen sollen weitergeführt werden.Neben Kaunas tragen 2022 auch Novi Sad in Serbien und Esch in Luxemburg den Titel als Europäische Kulturhauptstadt.

