Filmfestival Cannes Ruben Östlund wird Jury-Vorsitzender

Der schwedische Regisseur Ruben Östlund wird in diesem Jahr Vorsitzender der Jury beim Filmfestival von Cannes (16. – 27. Mai).

Das teilten die Organisatoren des Festivals an der französischen Riviera am Dienstag mit. Der 48-jährige Filmemacher zeigte sich „glücklich, stolz und geehrt“. Die anderen Jury-Mitglieder sowie die nominierten Filme sollen im März verkündet werden.

Östlund war im vergangenen Mai in Cannes für die beißende Gesellschaftssatire „Triangle of Sadness“ mit der Goldenen Palme als bester Regisseur ausgezeichnet worden. Der Film, der außerdem vier Europäische Filmprese erhielt, ist auch bei der in knapp zwei Wochen anstehenden Oscar-Verleihung in drei Kategorien nominiert. Seine erste Goldene Palme hatte Östlund 2017 für „The Square“ gewonnen. (AFP/Tsp)

Östlund war im vergangenen Mai in Cannes für die beißende Gesellschaftssatire „Triangle of Sadness“ mit der Goldenen Palme als bester Regisseur ausgezeichnet worden.

Der Film, der außerdem vier Mal bei den Europäischen Filmpreisen ausgezeichnet wurde,.ist auch bei der am 12. März anstehenden Oscar-Verleihung nominiert, er kann sich Hoffnungen auf den Sieg in drei Kategorien machen. Seine erste Goldene Palme hatte Östlund 2017 für „The Square“ gewonnen.

Erst vergangene Woche war Östlund auch auf der Berlinale zu Gast, mit einem Talk über Humor im Kino bei den Berlinale Talents. (AFP/Tsp)

Zur Startseite