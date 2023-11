Florian Illies’ Buch „Zauber der Stille“ Diese unendliche Sehnsucht in den Bildern

Natürlich weiß kein Mensch, ob Caspar David Friedrich an diesem Sommerabend 1816 beim Anblick des so seltsam rot und gelb flackernden Himmels über Dresden wirklich dachte, zu viel getrunken zu haben.

Aber als Einstieg dafür, den Himmel von Friedrichs Bild „Frau vor untergehender Sonne“ zu beschreiben, der Identität der Frau darauf auf die Spur zu kommen und die Geschichte dieses Bildes zu erzählen, eignet sich diese Imagination ganz gut – zumal sie von Florian Illies stammt, Autor von Bestsellern wie „1913. Der Sommer des Jahrhunderts“ oder „Liebe in Zeiten des Hasses“.

Zum Buch Florian Illies: Zauber der Stille. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. S. Fischer, Frankfurt am Main 2023. 254 Seiten, 25 €. © S.Fischer Verlag

Illies ist ein Meister der fiktiven Einfühlung, er bevorzugt die Form des personalen, vom Realismus des 19. Jahrhunderts bekannten biografischen Erzählens. So hält er es auch in seinem Buch über den vielleicht ultimativsten, in jedem Fall berühmtesten Maler der Romantik, Caspar David Friedrich. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Zauber der Stille“, wie das Buch heißt, könnte idealer nicht sein. 2024 jährt sich Friedrichs Geburtstag zum 250. Mal, und in Hamburg (beginnt schon am 15. Dezember), Berlin und Dresden wird dieses Jubiläum mit großen Ausstellungen gefeiert.

Feuer, Wasser, Erde, Luft

Illies nähert sich Friedrich weniger als Biograf, der chronologisch das Leben des Malers erzählt und Werkbetrachtungen einstreut, sondern vielmehr kaleidoskopisch, wie man es kennt aus seinen vorangegangenen Büchern. Die Kapitelordnung von „Zauber der Stille“ gehorcht den vier Elementen, Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das vermutlich auch, weil Friedrich so begeistert von den Pastellen der Rokokomalerin Rosalba Carriera war, wie Illies weiß.

Insbesondere deren Darstellung der vier Elemente, 1746 für den sächsischen Hof entstanden, hatte es ihm angetan „vier Blätter voller Anmut und Erotik“. Eins davon ließ Friedrich tief in das Dekolleté einer Frau schauen, „das Anstößigste, was Caspar David Friedrich in seinem Leben gesehen hat.“

Tatsächlich ist das Leben des 1774 in Greifswald geborenen Malers kein spektakuläres, geschweige denn wildes gewesen. Nach „seltsam versunkenen Jahren“ in Greifswald, wie Illies Kindheit und Jugend Friedrichs nennt, und einem Studium in Kopenhagen zog es ihn nach Dresden. Hier heiratete er im Alter von 44 Jahren Caroline Bommer, zog mit dieser in ein Haus mit der Adresse „An der Elbe 33“ und wurde Vater von drei Kindern. 1840 starb er, ohne sich noch viel von Dresden wegbewegt zu haben. Was Caspar David Friedrich am liebsten tat: malen. Und, immer wieder: den Himmel und den Mond betrachten, wandern, über Gott, die Natur und die eigene Existenz nachdenken.

Im Grunde all das, was sich auf seinen einerseits so realistischen, andererseits so fantastisch-hyperreal anmutenden, mal mehr, mal weniger düsteren und häufig so rätselhaften Bildern so grandios widerspiegelt, auf Bildern wie „Abtei im Eichwald“, „Das große Gehege“, „Der Mönch am Meer“, „Meeresküste bei Mondschein“ oder „Zwei Männer am Meer“. Wie hat es der von Illies zitierte ungarische Essayist und Schriftsteller László F. Földényi gesagt: „Ob es sich um das Sehen Gottes oder um das Sehen des Fehlens Gottes handelt“, sei bei Friedrichs Gemälden nur schwer zu unterscheiden.

Und wie sagt es Illies? „Unendliche Sehnsucht strahlt wie ein eigenartiges Licht aus allen Bildern Friedrichs“. Eine Sehnsucht, die sich überträgt auf diejenigen, die Friedrichs Bilder anschauen, die magisch von diesen angezogen werden.

Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ © Wikipedia

Man kann nun geteilter Meinung sein über die Art des Erzählens von Illies, über dessen mitunter übergriffige, nichtsdestotrotz smart-fiktive Einfühlungen.

Voller Querverweise

Doch wie er sich der Kunst Friedrichs nähert, wie er, der ausgebildete Kunsthistoriker, die Bilder ohne diesen oft aufgeblasen kunstkritischen Sprech analysiert, verständlich, unwissenschaftlich, begeistert, das macht eine der großen Qualitäten dieses Buches aus.

Natürlich ist „Zauber der Stille“ voller Querverweise, dargereicht in immer wieder kurzen Absätzen. Illies hat seinem Buch nicht umsonst den Untertitel „Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten“ mitgegeben. Dass er zum Beispiel eine schwierige, unbefriedigende Beziehung zu Goethe unterhielt, ist das eine, sie wirkt hier wie ein weiteres Leitmotiv neben den vier Elementen.

Das andere sind zum Beispiel die Begeisterung von Walt Disney für Friedrichs Bilder. Oder die der Nationalsozialisten, die sie als Gipfel der Romantik und „deutscher Innerlichkeit“ feierten. So bekamen die deutschen Soldaten Caspar-David-Friedrich-Bücher im Quartformat als Kampf- und Seelengepäck mit.

Vonnegut und Beckett

Illies erwähnt den US-Schriftsteller Kurt Vonnegut, der als Kriegsgefangener der Deutschen mit seinem Roman „Schlachthof 5“ Friedrich nahe kam und seinen Helden Sonnenuntergänge beschreiben ließ, „als seien es Himmel von Caspar David Friedrich“; und auch Samuel Beckett kommt vor. Dieser war 1937 in Dresden und ließ sich womöglich für sein Stück „Warten auf Godot“ von einem Friedrich-Gemälde inspirieren.

Der Autor Florian Illies. Er wurde 1972 im hessischen Schlitz geboren. © Carlos Fuchs/S. Fischer

All das passierte fast hundert Jahre nach Friedrichs Tod, und schon in seinen letzten Lebensjahren drohte der Maler mitsamt Bildern in Vergessenheit zu geraten, was Illies nicht näher zu ergründen versucht. Erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts begann man sich seiner zu entsinnen. Insbesondere der norwegische Kunsthistoriker Andreas Aubert machte sich um die Wiederentdeckung verdient.

1906 erfolgt die Wiederentdeckung

Eigentlich in der Spur seines Landsmanns Johan Christian Clausen Dahl, der ein Freund Friedrichs war und jahrelang ein Stockwerk über diesem am Haus „An der Elbe 33“ wohnte, kam Aubert 1893 nach Dresden. Er traf hier dessen Sohn Johann Sigward, der wiederum zahlreiche Gemälde von Friedrich besaß. 1906 gab es dann die Berliner Jahrhundertausstellung mit unter anderem 35 Werken des Malers, und seitdem ist Caspar David Friedrich aus dem deutschen Kollektivkunstgedächnis nicht mehr wegzudenken.

Dass seine Gemälde zerstört wurden, verbrannten, verschwanden und verschlungene Wege gingen, auch diesem Aspekt widmet sich Florian Illies ausgiebig, nicht zuletzt scheint das eine Frucht seiner langjährigen Arbeit für das Berliner Aktionshaus Villa Grisebach zu sein.

Caspar David Friedrichs „Mondaufgang am Meer“ © Staatliche Museen zu Berlin

Es sind wundersame und wunderbare Geschichten, die Illies erzählt, etwa aus seiner hessischen Heimat, wo eine Vorstudie von „Das große Gehege“ entdeckt wurde. Oder die Geschichte des eher zufälligen Raubes von Friedrichs „Ansicht eines Hafens“ aus dem Schloss Charlottenhof 1996 in Potsdam. Oder die des Bildes „Auf dem Segler“, das in der Eremitage in St. Petersburg sein Zuhause hat.

Manchmal geht es mit Illies durch, da schlenkert er den einen oder anderen etwas gewagten Verweis in sein Buch. Trotzdem kehrt er immer zielsicher und gewissenhaft zu seinem eigentlich unglamourösen, dann wieder so großartigen Helden zurück.

Es gibt einen großen Rest Unergründlichkeit bei Friedrich und seinem Werk. An diesen will auch Florian Illies mit seinem gleichermaßen lehrreichen wie unterhaltsamen Künstlerporträt nicht rühren. Und so steht man weiterhin gebannt und fasziniert vor Caspar David Friedrichs Bildern, beispielsweise in der Alten Nationalgalerie in Berlin oder der Gemäldegalerie in Dresden, ohne exakt zu wissen, was deren Anziehung ausmacht. Gut möglich, dass es dabei um eine Erlösung in Sichtweite geht.