Folge 159 „Wochniks Wochenende“ Sorge tragen, dass alles gut wird

Eine hauchzart tönende Klanginstallation vor einem zur Hauptstraße offen stehenden Fenster, eine Bilderreihe, in einem so engen Gang gehängt, dass ein Blick aus gebührendem Abstand nicht möglich ist oder ein Besucherstrom, der viel zu eilig an viel zu vielen Objekten vorüber drängt – wenn Kunst belanglos wirkt, gar nicht wirkt oder einfach nur nervt, ist es nicht immer der Kunst selbst geschuldet.