"Encounters"-Preis werden verliehen

Eine lobende Erwähnung geht an Matías Pineiro für seinen Theater-Film "Isabella". Der zweite Preis geht an Christi Puius moralphilosophische Etüde "Malmkrog". Den Jurypreis gewinnt "The Trouble With Being Born" von der österreichischen Filmemacherin Sandra Wollner. Ein Film, in dem Androiden die verborgenen und verbotenen Wünsche der Menschen befriedigen.

Der Hauptpreis geht an den längsten Film der Berlinale. Den Achtstünder "The works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)". Der Dokumentarfilm begleitet eine Bauernfamilie in einem nordjapanischen Bergdorf in ihrem Alltag über ein ganzes Jahr. Sehr kontemplativ.