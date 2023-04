Gallery Weekend Berlin Programm wie bei einer Biennale

Frau Cruse, das Gallery Weekend Berlin findet zum 19. Mal statt. Welche Weiterentwicklung gibt es bei dieser Ausgabe?

Die relevanten Neuentwicklungen kommen aus den Galerien selbst, sie haben sich kaum je so neu erfunden wie in diesem Jahr. Wir haben beim Gallery Weekend Berlin stets darauf verzichtet, zusätzliche Veranstaltungsprogramme zu kuratieren, denn es ist uns wichtig, dass die Galerien und ihr Programm im Vordergrund stehen.

Und welche Neuentwicklungen sind das?

Die Galerien zeigen in diesem Jahr spannende Entdeckungen, viele Künstlerinnen und Künstler, die neu im Programm der Galerien sind. Auch thematisch spiegeln sie den aktuellen Diskurs. Dies ist eine Entwicklung, die man auch international beobachten kann: Viele Galerien hatten wegen der fehlenden Messen die zeitlichen Kapazitäten, ihr Programm neu aufzustellen und zu diversifizieren.

Das heißt, man traut sich wieder etwas?

Die Galerien reagieren auf aktuelle Themen und wissen auch, dass sie mit besonders interessanten Ausstellungen punkten. Gute Kunst bringt gute Kunden. Dieses Jahr stehen mit Sheila Hicks, Hito Steyerl, Cao Fei, Rhea Dillon, Diamond Stingily oder Kapwani Kiwanga Namen auf dem Programm, die momentan zu den interessantesten Künstlerinnen weltweit zählen. Die Rückmeldungen zum Gallery Weekend zeigen, dass Sammler und Kurator*innen diese Ausstellungen nicht verpassen wollen.

Welche Auswirkungen hatte die Coronazeit?

Beim Gallery Weekend waren wir in der Krise flexibel, haben verschoben, verkleinert, Veranstaltungen draußen gemacht, auf online gesetzt. Die Galerien haben zudem erstmals staatliche Förderungen erhalten, das war gerade für die jüngeren Galerien sehr wichtig. Der diesjährige „Art Basel UBS Art Market Report“ zeigt, dass der internationale Kunstmarkt 2020 eingebrochen ist und aber dann im letzten Jahr das Vor-Krisen-Niveau wieder überstiegen hat. Die Delle von 2020 und 2021 haben die Galerien ganz gut überstanden, weil sie zwar weniger Einnahmen, aber auch deutlich weniger Ausgaben hatten.

Es wird erstmals wieder ein Gallery Weekend unter Normalbedingungen sein. Welche Gäste erwarten Sie?

Wir haben so viele Anmeldungen, wie seit einigen Jahren nicht mehr. Wir erwarten hochkarätige Sammlergruppen aus Taiwan, Kanada, Spanien, Luxemburg. Auch Museumsdirektoren und Kuratorinnen aus allen Kontinenten haben sich angemeldet. Auch das eine Entwicklung, die man global beobachten kann: Die Menschen haben wieder Lust auf Kunstveranstaltungen, Erlebnisse und den direkten Kontakt mit Menschen und der Kunst.

Was erwartet die Gäste?

In erster Linie 55 erstklassige Ausstellungen über die ganze Stadt verteilt. Manche der anreisenden Gruppen sind zum ersten Mal in Berlin. Für sie stellen wir ein Programm zusammen, das es ihnen ermöglicht, die Berliner Kunstszene intensiv zu entdecken. Wir organisieren Führungen durch die Galerien, Ausstellungsbesuche in Institutionen, viele möchten auch Künstlerateliers sehen. Sie werden von den Galeristen eingeladen und sehen sich Privatsammlungen an. Es gibt einige Sammlergruppen, die schon am Dienstag anreisen und bis Montag bleiben. Die sehen wirklich fast alle Galerien und machen ihre Studio Visits immer früh morgens.

Wird etwas aus Pandemiezeiten bleiben? Oder kehrt das Kunstmarktgeschehen einfach wieder zu den bekannten Gepflogenheiten zurück?

Die Online-Verkäufe sind während Corona stark gestiegen. Es gibt neue digitale Initiativen, die bleiben werden. Es wird wieder gereist und die Galerien nehmen wieder an Messen teil. Noch sind die Messeteilnahmen aber verhaltener als zuvor. Die Galerien überlegen genau, welche Messe sie machen und welche nicht, sie agieren nachhaltiger.

Maike Cruse leitet das Gallery Weekend in Berlin seit 2014. © Debora Mittelstaedt

Sie kooperieren in diesem Jahr mit den KW und dem Hamburger Bahnhof und planen gemeinsame Veranstaltungen. Wie ist die Verbindung zu den Institutionen in der Stadt?

Es gibt mittlerweile eine sehr enge und engagierte Zusammenarbeit mit den Berliner Institutionen, zum Beispiel mit den Direktoren des Hamburger Bahnhofs Sam Bardaouil und Till Fellrath oder mit Klaus Biesenbach von der Neuen Nationalgalerie. Auch mit Jenny Schlenzka, der zukünftigen Leiterin des Gropius Baus, habe ich mich bereits getroffen. Zu den KW, in denen ich vor 20 Jahren angefangen habe zu arbeiten, hatte ich schon immer eine enge Verbindung. Viele der Direktor*innen bieten persönliche Führungen und besondere Programme in den Institutionen an.

Das Gallery Weekend erhält seit drei Jahren finanzielle Unterstützung vom Berliner Wirtschaftssenat. Wie sieht es damit jetzt aus?

Der Wirtschaftssenat hat sich die Förderung der Kreativwirtschaft auf die Fahnen geschrieben und das in den Koalitionsvertrag aufgenommen, hier arbeiten wir eng zusammen. Wir freuen uns, dass dem Wirtschaftssenat besonders die Unterstützung junger Galerien wichtig ist.

Und was heißt das genau? Gibt es eine Förderung für die Teilnahme junger Galerien?

Ja. Und wir laden über die Senatsförderung internationale Kurator:innen ein, Kurator:innen aus USA, Südafrika, Frankreich, Indien und der Schweiz. Die bringen wir insbesondere auch mit den jungen Galerien zusammen. Außerdem wird der Onlineauftritt und das Web-Journal vom Senat gefördert. Insgesamt sind es rund 200.000 Euro.

Galerien haben ihre Stammkunden. Beim Gallery Weekend scheinen alle auch die Konkurrenz zu besuchen. Ist das ein Problem?

Die Berliner Galerien haben verstanden, dass es für sie einen Mehrwert bietet, wenn sie sich zusammenschließen. Junge Galerien profitieren davon, dass etablierte Galerien ihre Kunden einladen und diese auch bei den jüngeren vorbeischicken. Und andersherum. Für eine einzelne Galerie würden die Gäste aus Asien oder den USA nicht anreisen, für mehr als 50 Galerien mit hochkarätigem Programm aber schon. Ich erlebe die Berliner Galerienszene als sehr solidarisch und aneinander interessiert.

Wie wirkt sich die Geopolitik aus, der Krieg in der Ukraine, das angespannte Verhältnis zu China?

Die geopolitische Lage hat einen großen emotionalen Effekt auf uns alle, besonders in Berlin, wo viele Geflüchtete angekommen sind. Auf den deutschen Kunstmarkt hat das aber bisher keine Auswirkung. Wir sehen eher inhaltliche Auswirkungen, denn es gab selten so viele politische Ausstellungen beim Gallery Weekend wie in diesem Jahr.