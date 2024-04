Goldener Löwe bei der Kunstbiennale in Venedig Stammbaum der indigenen Bevölkerung Australiens

Bei der diesjährigen Venedig Biennale stehen indigene Künstler im Zentrum, sowohl in der von Biennale-Leiter Adriano Pedrosa kuratierten Hauptausstellung „Fremde überall“ als auch in etlichen Länderpavillons. Das Gefühl des Fremdseins im eigenen Land kennen sie nur zu gut. Es war also nur konsequent, dass die Jury am Samstag, am Eröffnungstag der Biennale, auch die wichtigsten Preise an indigene Künstlerinnen und Künstler vergab.