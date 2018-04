Die Sängerin der Gospelband The Staple Singers, Yvonne Staples, ist tot. Sie starb am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren an Darmkrebs, wie die „New York Times“ unter Berufung auf einen Freund der Familie berichtete. Die US-Gruppe hatte vor allem in den 70er Jahren mehrere Hits, darunter den populären Song „Respect Yourself“, der später von den Pointer Sisters neu aufgelegt wurde, oder „I'll Take You There“.

Rosebuck „Pops“ Staples hatte die Familienband 1948 mit seinen Kindern Pervis, Mavis und Cleotha gegründet. Sie traten zunächst in Kirchen in der Gegend um Chicago auf. Yvonne stieß 1971 dazu und war auf allen großen Hits als Backgroundsängerin zu hören. Außerdem managte sie die Gruppe, die sich in den 90er Jahren auflöste. Zuletzt lebte Staples laut „New York Times“ zurückgezogen in Chicago. (dpa)