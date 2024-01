Grüße aus der Provence Die Premiere von „Written on Skin“ an der Deutschen Oper Berlin

Reflektieren wir ein bisschen über den Zusammenhang von Text und Haut. Nein, hier soll es nicht um Tattoos gehen, sondern um die viel schlichtere Tatsache, dass lange vor dem Papier Worte auf Tierhäute gekritzelt wurden, auf Pergament. Wenn Komponist George Benjamin und Librettist Martin Crimp eine Oper „Written on Skin“ nennen, rufen sie damit aber noch einen viel weiteren Assoziationsraum auf: den von menschlicher Haut und damit von Körpern, Begehren, Lust, Sexualität, Liebe.

Und von Gewalt, Franz Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“ lässt grüßen, in der dem Verurteilten das gebrochene Gesetz von einer höllischen Maschine immer tiefer in die Haut geritzt wird. Und noch 2007, im vierten „Harry Potter“-Film, zwingt die diabolisch harmlos wirkende Hogwarts-Lehrerin Dolores Umbridge Harry dazu, den Satz „I must not tell lies“ auf seine eigene zu Hand schreiben, unter entsetzlichen Schmerzen.

Die Macht der Kunst

Es geht also um so einiges in „Written on Skin“: um die Macht der Kunst, um Anziehung, Eifersucht, patriarchale Herrschaft, die Emanzipation einer Frau. 2012 war umjubelte Uraufführung beim Festival von Aix-en-Provence (das das Werk in Auftrag gegeben hat), seither hat die Oper einen beachtlichen Erfolgszug hingelegt als ein seltenes Stück zeitgenössischen Musiktheaters, das sich im Repertoire zu etablieren scheint. Was umso erstaunlicher ist, als dass es keineswegs auf einem heutigen, sondern auf einem mittelalterlichen Stoff aus Südfrankreich basiert: einem okzitanischen Razo, einer anekdotische Erzählungen über das Leben eines Troubadours, in diesem Fall eines gewissen Guillem de Cabestanh.

Der Komponist George Benjamin wurde 1960 in London geboren und hat bei Olivier Messiaen in Paris studiert. Nach „Written on Skin“ wurde 2018 seine zweite Oper „Lessons in Love and Violence“ am Royal Opera House Covent Garden in London uraugeführt.

In Berlin war „Written on Skin“ bisher nur ein einer konzertanten Aufführung in der Philharmonie zu hören. Das Privileg, die erste szenische Aufführung zu zeigen, hat jetzt die Deutschen Oper, zu sehen ist die Uraufführungsinszenierung von Katie Mitchel aus Aix. Mitchell hat an der Arbeit nichts verändert, allerdings ist die Sängerbesetzung neu, die Premiere hat Dan Ayling einstudiert.

Guillem de Cabestanh wird bei Benjamin/Crimp zu einem von drei Engeln, die aus der Gegenwart tief in die Vergangenheit blicken und dort einen herrischen Gutsbesitzer sehen, der nur „Protector“ genannt wird und eine perverse Freude daraus zieht, seine Frau Agnès zwar komplett zu dominieren, sie aber gleichzeitig nicht anzurühren und sich so ihre Reinheit zu erhalten.

Der nur als „The Boy“ bezeichnete Engel, gesungen vom Countertenor Aryeh Nussbaum Cohen, kommt als Zeichner, Illustrator, Texter ins Haus und soll für den Protector ein Buch schaffen, das seine Taten verherrlicht. Dabei verliebt er sich aber in Agnès – ein auch in der deutschen Minnelyrik häufiges Thema: Der Sänger verehrt die „Vrouwe“ des Herrn, die aber unerreichbar für ihn bleibt.

Moderne und historische Räume

Nur, dass sich Agnès als sehr erreichbar erweist, was, man ahnt es, früher oder später in die Katastrophe führt. Mitchell teilt dazu die Bühne in mehrere Räume, einen historischen, in dem sich das Geschehen abspielt, und in zwei moderne Kammern, die die Rahmenhandlung symbolisieren. Es handelt sich wohl um Labore oder ein Archiv, auf jeden Fall um einen Beobachtungsstandort, von dem aus die beiden anderen Engel (Anne Werle und Chance Jonas-O’Toole) die Ereignisse kommentieren.

Mark Stone singt einen in seiner kalten, absolut unangreifbaren reifen Männlichkeit erschütternd eindringlichen Protector, Georgia Jarman geht als Agnès – im mutmaßlichem Kontrast zur legendären Barbara Hannigan bei der Uraufführung – nicht an die Grenzen des physisch Darstellbaren, verausgabt sich nicht völlig, bleibt kontrollierter, aber ihre Figur entwickelt gerade dadurch einen intensiven Nachhall, den man nicht so schnell vergisst.

Am Pult nimmt sich Marc Albrecht der interessanten Partitur von Benjamin an, die zeitgenössisch wirkt, aber nicht verkopft, sondern sinnlich und soghaft. Leitmotive im eigentlichen Sinne gibt es nicht, doch wiederkehrende Klanggestalten und Akkordfolgen, die mit einzelnen Figuren verbunden sind, ein Hexachord (sechs Töne) für den Protector, ein Heptachord (sieben Töne) für den Jungen, außerdem ist die Musik geprägt von teilweise sehr großen Intervallen bis hin zur Duodezime, also Oktave plus Quinte, zwölf Töne. Klangliche Akzente setzt Benjamin mit einigen ungewöhnlichen Instrumenten, Glasharmonika und Viola da Gamba. Mit Rücksicht auf die Solisten ist die Instrumentierung meistens dann, wenn gesungen wird, recht zurückhaltend.

Abgesehen von der Frage, ob „Written on Skin“ wirklich die Emanzipationsgeschichte einer Frau illustrieren kann, wenn die Sopranistin am Ende doch wieder tosca-artig aus dem Fenster springt, bleibt ein intensives Klang- und Bühnenerlebnis zurück, dass menschliche Gefühle und Affekte in 90 Minuten kompakt und eindringlich kondensiert. Und man versteht, wieso dieses Stück trotz seines mittelalterlichen Gegenstands so erfolgreich ist. Weil es Emotionen und Konstellationen gibt, die so universell sind, dass sie in allen Zeitepochen gelten.