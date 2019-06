Das historische Urteil fällt immer erst in weitem Abstand. Nur in seltenen Augenblick können die Beteiligten sagen – wie Goethe es in seinem unsterblichen Wort ausgedrückt hat -, sie seien „dabei gewesen“. An den SPD-Bundestagsabgeordneten Gert Weisskirchen wird man sich vielleicht nicht erinnern, aber er sagte etwas für die Ewigkeit, als er fand, dass „dies eine Debatte ist, die in der Geschichte unseres Parlaments einen historischen Rang einnehmen wird“. Diese Debatte – das war die 48. Sitzung der 14. Wahlperiode am 25. Juni 1999. Kurz: die Debatte über das Berliner Holocaust-Mahnmal.

Nicht weniger als 66 Druckseiten füllt der „Stenographische Bericht“, und in der Tat: Mag man auch im zeitlichen Abstand über manche Äußerung den Kopf schütteln, insgesamt war es tatsächlich eine historische Debatte. Und mit rühmlichem Ausgang: Nach einer Reihe von Änderungsanträgen votierten 324 Abgeordnete für den Entwurf des New Yorker Architekten Peter Eisenman, 209 dagegen; 14 enthielten sich. Aber nur zwei – zwei! – der zahllosen Rednerinnen und Redner hatten sich zuvor für den gänzlichen Verzicht auf ein Mahnmal gleich welcher Gestaltung ausgesprochen.

"Scham ist ein Moment unserer menschlichen Würde"

Die Debatte, so hatte sie Wolfgang Thierse (SPD) ausdrücklich in der Rolle als Abgeordneter, nicht als Präsident des Hohen Hauses eingeleitet, sollte „Auskunft darüber geben, ob wir Deutsche uns mit Anstand aus diesem Jahrhundert verabschieden“, und um die politische Dimension dieses Tages zu veranschaulichen, schloss er mit den Worten: „Scham ist ein Moment unserer menschlichen Würde. Aus dem politisch-praktischen Gedenken unserer mit unfassbarem Unrecht verknüpften Geschichte erwächst moralische Gegenwartsverpflichtung und Zukunftsfähigkeit.“

Norbert Lammert (CDU) rekapitulierte im Anschluss noch einmal die kontroverse Diskussion, die es um das Denkmal überhaupt und sodann über seine Gestaltung gegeben hatte. Das im Einzelnen nachzulesen, ist erhellend und gibt teils zum Schmunzeln, teils zum Kopfschütteln Anlass.

Aber das steht im zeitlichen Abstand nicht mehr im Vordergrund, sondern das, was Lammert betonte: Für ihn sei „die grundsätzliche Entscheidung, dass ein solches Denkmal gebaut wird, mit Abstand wichtiger als die Festlegung, welche Gestaltungsform es haben soll.“

Es ginge darum, so nochmals Lammert, „im Jahre des Umzugs von Parlament und Regierung von Bonn in die alte und neue Hauptstadt ein unübersehbares Zeichen der Entschlossenheit des wiedervereinigten Deutschland zu setzen, sich seiner eigenen Geschichte in diesem Jahrhundert bewusst zu sein und die besondere Verantwortung wahrzunehmen, die sich daraus für die Zukunft ergibt“.

Die Fronten verliefen quer durch die Fraktionen

In Einzelfragen verliefen die Fronten nicht zwischen den Fraktionen – damals vier an der Zahl –, sondern quer durch sie hindurch; wie übrigens schon bei der Abstimmung über die Hauptstadt des vereinten Deutschland fast auf den Tag genau acht Jahre zuvor. Dies war im Übrigen kein bloß kalendarischer Zusammenhang, wie schon Lammert zum Ausdruck brachte: Die Hauptstadtwerdung Berlins erforderte geradezu das „sichtbare Zeichen“, das mit dem Mahnmal gesetzt werden sollte und auch wurde. Mit dem Entwurf von Eisenman konnten sich viele Beteiligte nicht anfreunden; auch unter den unermüdlichen Protagonisten des – übrigens zwei Tage vor dem Fall der Mauer gegründeten – „Förderkreises“ um Lea Rosh nicht.

Mehr zum Thema Auf den Spuren von Peter Eisenman Architektur als Träger kultureller Identität

Das ging bis zum Vergleich mit den Bauten Albert Speers, den der designierte Kulturbeauftragte einer SPD-geführten Bundesregierung, Michael Naumann, 1998 glaubte ziehen zu müssen– er sprach sich stattdessen für ein Holocaust-Museum aus, das dann, vom Bundestag in der nämlichen Sitzung beschlossen, in Gestalt des „Ortes der Information“ unterhalb einer Teilfläche des Mahnmals realisiert wird und heute so unangefochten ist, wie das Mahnmal selbst. Damals sahen viele Beteiligte und Beobachter darin noch den „Keim künftiger Kontroversen“. Nein – Berlin wie auch seine Millionen Besucher benötigen beides, den Ort des Gedenkens wie den der Aufklärung. Und andersherum ebenso.