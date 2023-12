Ich verschiebe, also bin ich Nele Pollatscheks verdammt lustiger Roman „Kleine Probleme“

Letztlich sind die guten Vorsätze, die man fürs neue Jahr fasst, kontraproduktiv. Warum? Weil sie extrem stressen. Weil sie einen aus liebgewordenen Routinen herauskatapultieren, dem Gesetz der Trägheit widersprechen. Nele Pollatscheks Roman „Kleine Probleme“ ist das perfekte Buch für alle, die in der Jahresend-Krise stecken und sich zähneknirschend eine To-do-Liste für die letzten Tage des alten und die ersten Wochen des neuen Jahres zusammenbasteln.

Um es gleich vorwegzunehmen: Der Autorin, Jahrgang 1988, ist mit ihrem Roman über einen notorischen Selbstverhinderer ein verdammt lustiges Buch gelungen, eine philosophische Komödie über Gelingen oder Nicht-Gelingen, eine menschliche Tragödie zwischen dem allgegenwärtigen Chaos und dem verzweifelten Wunsch nach Ordnung.

Zum Buch Nele Pollatschek: Kleine Probleme. Galiani Verlag, Berlin 2023, 208 Seiten, 23 €. © Galiani Berlin

Ich prokrastiniere, also bin ich. So könnte man das Lebensmotto von Lars Cornelius Messerschmitt beschreiben. Allerdings ist der Ich-Erzähler von Pollatscheks Roman alles andere als glücklich über seine Verschieberitis. Für ihn gibt es viele Gründe, etwas zu tun, aber stets noch mehr Gründe, etwas nicht zu tun. Mit seiner Neigung zum Selbst-Boykott ist er ein entfernter Verwandter von Herman Melvilles legendärem Schreiber Bartleby, der sich mit seinem Leitspruch „Ich möchte lieber nicht“ immer mehr isoliert.

Ein Roman voller grimmiger Leichtigkeit

Der 31. Dezember wird dem Möchtegern-Schriftsteller Messerschmitt, der schon länger darüber nachdenkt, ein bahnbrechendes Lebenswerk zu produzieren, zum Geschwindigkeitslauf. Das, was er in den letzten Tagen, die er als Jahresend-Rally konzipiert hat, nicht geschafft hat – also ungefähr alles – , konzentriert sich jetzt auf diesen einen Tag. Haus putzen, Bett der Tochter zusammenschrauben, Steuererklärung machen, Regenrinne reparieren, mit dem Rauchen aufhören – das und noch vieles mehr steht auf der Liste des 49-Jährigen.

Seine beiden Kinder wohnen nicht mehr zu Hause, die langjährige Partnerin Johanna, Pragmatikerin und Mutter der Kinder, hat sich von ihm und seinem ständigen Vertagen und Versagen losgesagt. Lars leidet unter der Trennung, verspricht ihr hoch und heilig, sich zu ändern, nicht nur für ein paar Stunden, sondern für immer, aber Johanna glaubt ihm nicht mehr. Sie ist in Lissabon, weil sie eine Auszeit braucht, zunächst für sechs Monate, wird aber Silvester in Deutschland verbringen.

In einer anrührenden Szene telefonieren beide kurz vor Weihnachten abends miteinander, er kann nicht loslassen, bittet sie am Ende, nicht aufzulegen. Was sie erstaunlicherweise auch nicht tut, sondern das Telefon einfach beiseite legt. So nimmt er akustisch Anteil an ihrem Alltag, mehr als 2000 Kilometer entfernt, wie sie den Wasserkocher rauschen lässt, Zähne putzt, im Bett in einem Buch blättert und schließlich ruhig und gleichmäßig atmend in den Schlaf fällt. Pollatschek hat mit dieser Szene eines der ungewöhnlichsten Telefonate der Literatur geschaffen. Dabei gelingt es ihr, uns ihren unglücklich Liebenden auf ebenso tragikomische wie empathische Weise nahezubringen.

Doch auch diese emotionale Verschnaufpause hilft Lars am Jahresende nicht weiter bei seinem Kampf gegen die Zeit. Immerhin hat er es geschafft, das Bett seiner Tochter zu montieren und notdürftig im Haus etwas zu putzen, dann jedoch kommt eine neue Herausforderung: ein Nudelsalat, den er auf Bitten von Johanna für die Familie fabrizieren soll. Aber wie macht man einen Nudelsalat, wenn man keine Pasta im Haus und gerade noch 60 Minuten Zeit hat?

Mit rasendem Herzen und viel Fantasie schustert Lars doch noch etwas zusammen, fühlt sich als Held, der eine Bewährungsprobe bestanden hat. So wie überhaupt sein ganzes Leben eine andauernde Bewährungsprobe ist. Wahrscheinlich ist noch nie so komisch über Nudelsalate, den Klassiker der Wirtschaftswunderzeit, als es endlich haltbare Mayo in Tuben zu kaufen gab, geschrieben worden.

So komisch wurde noch nie über Nudelsalate geschrieben

Es gibt in diesem Roman eine Reihe von Sätzen, die man sich unbedingt merken möchte. Etwa, als Lars feststellt, wie üblich nichts geschafft zu haben: „Wenn der Tod käme, würde ich sagen, es ist mir wirklich unangenehm, aber ich muss leider noch kurz eine Kleinigkeit erledigen.“ Oder, als Lars wieder einmal mit sich selbst hadert: „Überall heißt es, man solle toxische Beziehungen beenden, aber wie ich mich von mir selbst trenne, das hat mir wirklich noch keiner erklärt.“

Nele Pollatscheks Roman ist ein kluger Wurf voll grimmiger Leichtigkeit und spielerischer Schwere. Die Hauptfigur ist vermutlich ein pathologischer Fall, die Autorin kommt aber ganz ohne psychologisierenden Ballast aus.

Nur manchmal wirkt das Buch mit seinen vielen Abschweifungen etwas verstiegen, kommt die Autorin vom Hölzchen aufs Stöckchen und erst auf einigen mühsamen Umwegen wieder zurück. Insgesamt jedoch ist ihr ein wunderbares Schelmenstück gelungen, in dem sie mit fröhlichem Humor das eine oder andere Klischee aufzuspießen weiß, etwa dass „früher oder später alle nach Berlin ziehen“. Oft verfällt sie beim Erzählen in ein fast atemloses, stürmisches Tempo, das Lars’ Hilflosigkeit bestens konterkariert.

Dabei ist ihre Figur des Anti-Helden letztlich ambivalent: Lars ist zwar ein Lebensuntüchtiger, gleichzeitig schlägt er auf hintergründige Weise einer Gesellschaft ein Schnippchen, die ihren Sinn im Funktionieren und Maximieren begründet hat. Schöner als Lars Cornelius Messerschmitt kann man eigentlich nicht scheitern.