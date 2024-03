Igor Levit fulminantes Solo in Berlin Reiz der Überforderung

Es gibt viele Aspekte, die Igor Levit zu einer großen Künstlerpersönlichkeit machen. Bei seinem Solo in der Philharmonie zeigt er eindrucksvoll, wie er mit der Überforderung seines Publikums spielt, und straft dabei all jene Lügen, die denken, Klassik wäre populärer, wenn man ihr nur den Stachel zöge. Bei Levit kann man erwarten, an eine Grenze mitgenommen zu werden. Und sei es die, in rasenden Akkordstürmen einmal die Orientierung zu verlieren.