Es sind Stimmen laut geworden, die sich eine jüdische Leitung des Museums wünschen.

Vergangene Woche wurde die Stelle öffentlich ausgeschrieben. In der Anzeige wird keine Forderung nach Zugehörigkeit zu einer jüdischen Gemeinde erhoben – das wäre auch juristisch kaum denkbar. Aber es versteht sich von selbst, dass die neue Direktorin oder der neue Direktor sich in jüdischer Kultur und Geschichte exzellent auskennen muss.

Was, wenn niemand den Job machen will, weil er zu kontrovers ist?

Das kann ich mir nicht vorstellen. In einem Haus von solcher musealer Prominenz Verantwortung zu übernehmen, sollte die Besten aus dem Museumsleben anziehen. Große Herausforderungen schrecken doch nicht nur ab, sondern ziehen auch Mutige an. Das kann man sich hier nur wünschen! Das Thema Judentum mit seiner ungeheuren Bedeutung in Religions- , Sozial und Kulturgeschichte ist seit Jahrhunderten eng verwoben mit unserer europäischen Vergangenheit und Gegenwart, aber auch mit der Weltgeschichte. Man kann nicht jüdische Geschichte ohne Israel denken. Wer in dieser Gemengelage arbeitet, braucht politische Klugheit, Empathie, Behutsamkeit und – allem voran – strengste Wissenschaftlichkeit.

In „This Place“, der aktuellen Fotoausstellung des Museums, beeindrucken vor allem die Aufnahmen Josef Koudelkas von der israelisch-palästinensischen Sperranlage. Bilder, die den Zorn konservativer Kreise in Israel auf sich ziehen könnten. Kommt bald der nächste Brief aus Jerusalem?

Ein japanisches Sprichwort sagt: Ein Bild wird erst fertig im Auge des Betrachters. Will sagen: Das Echo auf Kunstwerke gehört untrennbar zu diesem dazu. Das ist bei fotografischen Kunstwerken nicht anders als bei einem Gemälde oder einer Skulptur. Ich habe nicht mitzureden in der Ausstellungsgestaltung des JMB, aber es gibt Beispiele, wie andere Museen sehr erfolgreich Kritik an ihrer Arbeit ganz öffentlich sichtbar in diese selbst integriert haben. Kritik ist doch nicht etwas, was man schamhaft verstecken muss, sondern legitimer Teil des Gesamtkunstwerks Museum.

Was ein Jüdisches Museum von einem Verkehrsmuseum oder einer Gemäldegalerie unterscheidet: Die Politik wird immer wieder an so ein Haus herangetragen werden.

Das macht die Größe, das Herausragende, aber auch die große Verantwortung aller Beteiligten deutlich. Eine Inszenierung am Theater kann einmal vollkommen misslingen, wird dann verrissen und verschwindet auf Nimmerwiedersehen vom Spielplan. Einer Dauerausstellung im Jüdischen Museum darf das nicht passieren.

Bis wann soll die neue Direktion gefunden sein?

Die Ausschreibung nennt den März 2020 als Dienstbeginn. An Findung und Entscheidung bin ich übrigens gar nicht beteiligt, und das ist auch gut so. Eine anteilnehmende, überall Türen öffnende, aber von allen „Weisungsbefugnissen“ freie Rolle der „Vertrauensperson“ tut der Sache nur gut.

Michael Wolffsohn findet im Tagesspiegel bereits die Idee eines eigenen Jüdischen Museums problematisch, weil es Juden quasi aufs Neue ghettoisiert. Sehen Sie das Ähnlich?

Nein. Ich schätze Michael Wolffsohn für seine pointierten und leidenschaftlichen Stellungnahmen, aber das halte ich doch für falsch. Dafür ein paar Beispiele: Verstehen wir Heinrich Heine mehr als literarisches Genie oder als bewegendes Schicksal in der Emanzipationsgeneration? Kann man James Simon eher als preußischen Pionier der Ägyptologie sehen oder als jüdischen Philantropen? Walther Rathenau mehr als deutschen Politiker oder als jüdischen Märtyrer in der Epoche des Antisemitismus? Else Lasker-Schüler mehr als Figur der Avantgarde oder als jüdische Poetin? Bei all diesen Biografien mischt sich das eine mit dem anderen. Wenn das Jüdische Museum ernst macht mit seiner Gründungsverfassung, die ja einen umfassenden Blick fordert, dann meine ich, dass Michael Wolffsohn keine Sorgen haben muss. Es gibt eben keine scharfe Trennung von jüdischer und allgemeiner Geschichte.

Shimon Stein und Moshe Zimmermann haben, ebenfalls im Tagesspiegel, darauf hingewiesen, dass israelische Nationalkonservative versuchen, auch Museen im Ausland kulturpolitisch zu beeinflussen.

Da wird man in diplomatischer Höflichkeit darauf hinweisen: Kulturinstitutionen in Deutschland tragen die Verantwortung für ihre Arbeit selbst und sind dabei ihrem Gründungsauftrag und ihrem wissenschaftlichen, moralischen und ästhetischen Gewissen verpflichtet – worüber selbstverständlich auch die verantwortlichen Gremien wachen. Die Gremien des JMB sind hochkompetent besetzt – die in- und ausländische Öffentlichkeit kann da voll vertrauen.