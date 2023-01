Interview mit Fahri Yardım „Der Wahrheit ist egal, was up to date ist“

Herr Yardım, Sie sind Löwe.

Ja. Und, was sagt Ihnen das?

Die Zuschreibung ist: Selbstbewusstes Showtalent.

Wenn das meint, das man sich auch über seine Kläglichkeiten bewusst ist, dann trifft es wohl zu.

Zur Person Fahri Yardım, 42, wuchs in Hamburg-Harburg auf, sammelte Schauspielerfahrung unter anderem am Berliner Hebbel am Ufer. Yardıms Eltern stammen aus der Türkei. Bekannt vor allem durch seine TV-Rolle im Hamburger „Tatort“ an der Seite von Til Schweiger und seit 2017 in der Comedy-Serie „jerks.“ von und mit Christian Ulmen, in der die beiden sich mit vielen peinlichen Momenten quasi selbst spielen. „jerks.“ geht ab 2. Februar beim Streamingdienst Joyn in die finale, fünfte Staffel.

Wie kommt man davon zu Ihrer Rolle in der Comedy-Serie „jerks.“, die ja seit Jahren kein peinliches Thema auslässt? In der neuen Staffel meint die ausgesprochene Hetero-Cis-Figur Fahri auf einmal, queer zu sein. Haben Sie eine queere Faser in Ihrem Körper?

Ich spreche über mich selbst gerne vom Patchwork der Identitäten. Natürlich sind da auch queere Anteile. Sie werden vom normativen Hetero-Cis-Mann noch ein bisschen unterdrückt. Ich habe Hoffnung, dass sich das im Alter Bahn bricht und ich endlich fluide, freie Sexualität ganz ausleben kann.

Im Ernst?

So eindeutig ist das nicht. ‚jerks.‘ Fahri glaubt sich selbst in dem Moment, dass das Queere ein Anteil von ihm sein könnte. Da drunter liegt ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Im nächsten Moment könnte er vielleicht auch zum Judentum konvertieren, wenn er merkt, dass die Gemeinschaft dort stark und hauptsache bewundernswert ist.

Zu Erklärung für Leute, die noch nie „jerks.“ gesehen haben: Normalerweise wird bei Schauspieler-Interviews ja drauf geachtet, Rollen von der Person zu trennen. Bei „jerks.“ beruhen die Geschichten auf wahren Begebenheiten. Christian Ulmen und Fahri Yardim als „Christian“ und „Fahri“, die peinliche Momente erleben, immer anecken, über Sex reden, Frauen anbaggern oder behandeln wie in Zeiten vor MeToo. Wieviel von diesem „Fahri“ ist in Fahri Yardim drin?

95 Prozent.

Doch so viel?

Ja.

Sie besuchen, wie in der Serie, Yoga-Gruppen, um Frauen anzubaggern, ins Bett zu kriegen? Manche sagen: Boah, ist das schlechter Geschmack. Andere: „jerks.“ erschüttere die Grundfesten der Zivilisation. Für mich sieht das oft nach altem, weißen Männertraum aus, eben nicht mehr ganz up to date.

Der Wahrheit ist egal, was up to date ist. Das Patriarchale ist eben ausgeprägter Teil meiner Sozialisation. Ich bin da nicht frei von, kann mir der Fragwürdigkeit eines Macho-Verhaltens höchstens bewusst werden. Dann kann ich dran arbeiten. Wahr bleibt es trotzdem.

Und entlarvend.

Absolut. Und gleichzeitig vermittelt sich hoffentlich das Angebot, dass man das Unterbewusste erst mal annehmen muss: den Autokraten, den Sexisten, die kleinen Rassismen. Oder auch nur die Feigheit und Ignoranz. Es heißt ja nicht umsonst: „jerks.“, gleich Idioten. Wir erzählen das Niedere. Ich denke, dass die meisten Leute bei „jerks.“ unbewusst in einen Spiegel gucken, auch wenn sie es schaffen, diese von uns gezeigten Anteile zivilisiert zu unterdrücken.

Man guckt nicht dem Serienkiller zu, sondern der Banalität des Bösen. Fahri Yardim

Man sollte meinen, bei „jerks.“ sehen mehr Männer zu.

Irrtum, mehr Frauen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir uns über uns selbst lustig machen und nicht das Arschloch glorifizieren. Man guckt nicht dem Serienkiller zu, sondern der Banalität des Bösen. Es ist allzu menschlich.

Die neue Staffel greift, neben Queerness, aktuelle Zeichen und Zeiten auf. Klimakrise, Cancel Culture, Nazis, mithin die spannende Frage, ob man mit einer AfD-Frau, hier genannt eine „Nazi-Braut“, Sex haben darf. Darf man?

Eine Antwort darauf würde ich mir nicht anmaßen. Die Liebe fällt eben manchmal auch ins Maul der braunen Natter. Menschen sind fehlbar.

Wo wir bei der Liebe sind: Mit dem verflixten sechsten Jahr ist es aus mit „jerks.“, mit dem Paar Yardim/Ulmen? Warum?

Gehen, wenn’s am schönsten ist. Das ist es. Christian, dieser wirkliche Künstler, möchte jetzt an eine andere Skulptur. Unsere Ehe ist damit nicht zerbrochen. Unser Tête-à-Tête wird fortgesetzt. Wie, das steht noch in den Sternen.

In der finalen Staffel geht es, wieder mit autobiographischen Elementen, zurück in Fahris und Christians Kindheit. Wie lange kennen Sie beide sich eigentlich?

Seit der Schulzeit in Hamburg. Wirklich gut befreundet haben wir uns später im Judo-Kurs. Dann haben wir uns lange aus den Augen verloren, bei Filmarbeiten wieder getroffen und neu verliebt.

Und jetzt die Trennung...

Ja, es schmerzt. „jerks.“ ist das Schönste, was ich bis jetzt gemacht habe, neben meinen Kindern. Ein Freilaufgehege für alle Neurosen.

Wo lassen Sie‘s nun raus? Muss ich mir da nicht Sorgen um Ihre Familie machen?

Abgesehen davon, dass die Knalltüten viel stärker und aufgeräumter sind als ich, bin ich zu Hause ein selbstaufgelöster Untergebener und dabei relativ nett.

Noch mal zum Hete-Cis-Mann. Da sind wir schnell beim Hamburger „Tatort“. Wo „Jerks“ aufhört, wäre für Sie wieder mehr Zeit für Til Schweiger.

Das wird langsam zu einer ewigen Sehnsucht. Warten auf Godot. Uns wurde vom NDR ja nie gekündigt. Til und ich sind wie im Eisschrank verpackt. Vielleicht werden wir irgendwann wieder aufgetaut, vergammelt oder stark wie nie. Erst mal freue ich mich auf den neuen Manta-Film.

