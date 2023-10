Interview zur Ausstellung „Airbound“ „An der Luft entscheidet sich die globale Klimakrise“

Herr Müller, „Airbound“ ist eine Ausstellung über unser Verhältnis zur Luft. Worum geht es?

Die Luft spielt eine existenzielle Rolle in der globalen Klimakrise. Die Ausstellung soll die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass mögliche Zukünfte sich auch an der Luft entscheiden, an unserem Verständnis davon, was es bedeutet zu atmen, mit der Luft zu leben. Wir sind „airbound“ – luftverbunden.