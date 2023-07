Ist der Westen eine Erfindung des Ostens? Versuch einer Antwort auf aktuelle Fragen

Wie unterschiedlich Bilder der DDR und Nach-DDR im Transformationsprozess ausfallen können, zeigen derzeit neue politische Bücher zum Thema - und die Analysen ihrer Kritiker. Was eint alle? Sie brauchen den Westen als Raum, um Ansprüche, Fragen, Forderungen zu platzieren. Dabei soll es nicht nur um eine regionale Besonderheit gehen, da es ja auch in den alten Bundesländern vernachlässigte Gegenden gab, deren spezielle Probleme sich nicht in überregionalen Debatten wiederfinden.