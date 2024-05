Jennifer Lopez kämpft und The Beach Boys trällern Die Streaming-Tipps der Woche

Im Dickicht der Mediatheken weiß man manchmal gar nicht, was man sich anschauen soll. Gut, dass wir für Sie einmal vorgeschaut haben, und wissen, was sich lohnt.

1 Atlas

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Science-Fiction hat sich vom Optimismus früherer Tage verabschiedet. Wer nun die Welt von morgen malt, tut es im Grau martialischer Klassengesellschaften ohne Freiheit, Friede, Demokratie. Mit der Computerspezialistin Atlas dagegen meint sie es eigentlich gut. 28 Jahre, nachdem die KI erstmals Krieg gegen die Menschheit geführt hatte, ist Amerika zwar kontrollsüchtig, doch wird der Alltag von autonomer Technik auf höchstem Niveau erleichtert.

Mehr noch: Rassismus und Sexismus sind so von gestern, dass ein schwarzer Kampfroboter die Analystin zum asiatischen KI-Terroristen Harlan führt, der die Menschheit endgültig besiegen will. Dass Klimawandel, Rechtsruck, Armut ebenfalls Geschichte sind – egal! Dem Netflix-Thriller „Atlas“ geht es ja nicht um prognostischen Realismus; er will seine schöne neue SciFi-Welt schillernd in Szene setzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Und das tut er. Fast zwei Stunden lang, in denen Showrunner Brad Peyton das futuristische Actionvokabular komplett dekliniert: ultrafitte und bildschöne Heldin (Jennifer Lopez) mit Makeln (Koffeinsucht, Aggressivität) jagt den ambivalenten, schneidig-vergrämten Bösewicht (Simu Liu) in einem Tempo durchs Weltall, dass niemand nach Logik oder Naturgesetzen fragt. Warum auch?

Das Prinzip ebenso fehl- wie ehrbarer Menschen, die mithilfe mal lustiger, meist fieser Androiden die Zukunft erobern, hat eben sein Stammpublikum. Und Atlas bedient es in einer Mischung aus „Star Wars“ und Ballerspiel, „Terminator“ und Rüstungswerbung. Genre-Fans dürften also lieben, was Feuilletons hassen – auch, dass JLo’s Make-up im Krieg der Sterne selbst beim Showdown mit verschwitztem Tank-Top sitzt. Wer’s mag, mag’s richtig! Jan Freitag

2 The Beach Boys

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die frühen Sechziger waren noch schön übersichtlich. Das Geld verdiente Papa, den Haushalt machte Mama, im Radio lief Schlager, am Bildschirm Heinz Schenk und falls was Englisches zu hören war, dann von zwei Bands im Kampf um die Krone zeitgenössischer Klänge: Beach Boys oder Beatles. Wobei Kampf? Eigentlich waren es Kollaborateure, keine Konkurrenten.

Wie sie die Popkultur jener Tage eher mit- als gegeneinander verändert haben, das erleben wir in der Doku „The Beach Boys“ (Disney+), über die Erstgeborenen der beiden Gipfelstürmer. Zwei Stunden lang begibt sich Mark Monroe auf Spurensuche der kalifornischen Surfsoundgötter, von denen nur Dennis Wilson wirklich Wellen ritt, während sein Bruder Brian buchstäblich Musikgeschichte schrieb.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Begleitet von Archivbildern, Zeitzeugen, Superhits erzählen zwei der drei überlebenden Strandjungs – Al Jardine und Mike Love – von einst, als ihre harmonischen Choräle über Amerika die Welt eroberten. Wie sie im Partnerlook Fun, Fun, Fun feiern, bevor ihnen LSD, Vietnam, John Lennon eine Überdosis Realität injizieren. Wie „Pet Sounds“ 1966 zur wirkmächtigsten Platte des Pop wird und die Branche nebenbei zum Megabusiness mästen hilft.

Wie unprofessionell, ja linkisch vieles am Siegeszug heute wirkt und doch fast ebenso durchkalkuliert war wie ein knappes Menschenleben später bei Taylor Swift. All das erzählt der Film ohne Off-Kommentare so, dass auch Spätgeborene den Sog eines Quintetts kreuzbraver Revolutionäre verstehen, die 60 Jahre in den Billboard-Charts standen und dabei 200 Millionen Tonträger verkauften. „The Beach Boys“ ist eine Hommage, aber angemessen distanziert. Und unterhaltsam. Jan Freitag

3 Little Bird

Esther aka Bezhig (Darla Contois) auf der Suche nach ihrer Vergangenheit. © © Steve Ackerman/Fremantle/Steve Ackerman/Fremantle

Es ist eines der dunkelsten Kapitel in der jüngeren Geschichte Kanadas. Im sogenannten „Sixties Scoop“ wurden von den 1960ern bis in die 1980er indigene Kinder von staatlichen Behörden ihren Familien weggenommen und zur Adoption an weiße Paare gegeben. Eine dieser Kinder ist Bezhig Little Bird, die in der sechsteiligen Drama-Serie „Little Bird“ (Arte Mediathek) ihrer Vergangenheit auf den Grund geht.

18 Jahre nach ihrer Zwangsadoption im Jahr 1968, verlobt sie sich mit dem jüdischen Arzt David. Bezhig selbst, wurde von ihren jüdischen Eltern Esther getauft und in die weiße Gesellschaft Montréals eingeführt. Doch dort fühlte sich Bezhig nie wirklich zugehörig und beginnt, ihre Herkunft zu hinterfragen, was auch alte Traumata wieder hervorbringt. (fku)

4 Dunkle Wasser

Die ehrgeizige Ermittlerin Alex Fink (Salka Weber) auf Tätersuche. © ZDF und Stefanie Leo/leoconcepts/Stefanie Leo/leoconcepts

Wieder eine Tote, wieder eine Tragödie: Chefinspektor Rafael Dorner (Christoph Luser) muss in seinem Heimatort im Salzburger Land den brutalen Mord an der jungen Elena Burgstaller aufklären, der Tochter seiner Jugendliebe Franziska. Die eingewickelte und fest verschnürte Leiche wird aus dem Mattsee gezogen, in den man Elena noch lebend geworfen hat.

Der Tod scheint Dorner im Landkrimi „Dunkle Wasser“ (ZDF Mediathek) zu verfolgen. Eine Freundin starb vor fünf Jahren unter ungeklärten Umständen, seine Partnerin bei der Polizei war depressiv und nahm sich das Leben. Ob Dorner also „stabil genug“ ist, daran hat seine Chefin berechtigte Zweifel. Deshalb soll Inspektorin Alex Fink (Salka Weber, Foto) bei den Ermittlungen helfen und gleichzeitig auf Dorner aufpassen.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zwischen der kompetenten, aber ortsfremden Fink und dem eigenwilligen Dorner, den am Mattsee jeder kennt und der mit Schallplattenhändler Max Kozak (schön schmierig: Thomas Mraz) noch eine persönliche Rechnung begleichen will, entwickelt sich ein spannungsreiches – und spannendes – Verhältnis. Luser und Weber bilden in „Dunkle Wasser“ ein neues, interessantes Ermittlerpaar aus Salzburg, nachdem zuvor Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey das Bundesland in drei Episoden der „Landkrimi“-Reihe vertreten hatten.

Zum Einstand hat Drehbuch-Autor Ralph Werner ein komplexes Geflecht aus familiären Beziehungen in einem Salzburger Provinzkaff entworfen, die bis in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs reichen. Regie in dem stimmungsvollen, am Ende etwas wild aufgelösten Land-Thriller führen die Brüder Riahi, die Mitte der 1980er Jahre aus dem Iran nach Österreich geflohen waren. Thomas Gehringer

5 Kinderschänder im Visier

Jedes hundertste Kind auf den Philippinen wird sexuell ausgebeutet. © © Franck Rabel/Franck Rabel

Sie verführen Minderjährige dazu, ihnen Nacktfotos zu schicken. Die Bilder nutzen sie dann, um ihre Opfer vor der Livekamera zu sexuellen Handlungen zu erpressen. Unter diesem Druck verüben zahlreiche Jugendliche Selbstmord. Der Dokumentarfilm „Kinderschänder im Visier“ (Arte Mediathek) macht die Methoden und Tricks dieser organisierten Pädokriminalität transparent.

Vier Jahre lang hat die französische Regisseurin Laetitia Ohnona, bekannt für „Vergewaltigt! Der lange Weg zur Gerechtigkeit“, zu diesem Projekt recherchiert. Dabei hat sie nicht nur das Thema Cybergrooming beleuchtet. Ihr Film widmet sich einem in jüngster Vergangenheit exponentiell gewachsenen Phänomen: Pädophile, meist aus westlichen Industriestaaten, gehen dazu über, Vergewaltigungen von Kindern nach maßgeschneiderten Phantasien in Auftrag zu geben.

Virtuelle Vergewaltiger, die solche Übergriffe bequem vom Laptop aus konsumieren, sind Teil der Gesellschaft. Es ist die dunkle Seite von Menschen, denen wir tagtäglich begegnen: „Man kann in der U-Bahn neben jemandem sitzen, der gerade online ein Kind missbraucht“.

Viele der Opfer stammen von den Philippinen. Die Gesetzgebung des Inselstaates kommt Pädophilen entgegen. Jedes hundertste Kind wird dort online missbraucht. Erschwert werden Ermittlungen, weil Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in sozialen Netzwerken nicht nur die Privatsphäre unbescholtener Bürger schützt.

Auch die Umtriebe Pädokrimineller bleiben verborgen. Am Ende wirft der materialreiche Dokumentarfilm einen Blick auf die nächste Stufe der Perversion: Fotorealistische Missbrauchsdarstellungen mit Säuglingen werden inzwischen von Künstlicher Intelligenz produziert. Manfred Riepe