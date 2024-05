Joana Mallwitz und Augustin Hadelich im Konzert Die Noten hör ich wohl

Joana Mallwitz‘ Einführungsveranstaltungen sind Kult. Seit ihrem Amtsantritt im vergangenen Herbst teilt die Chefdirigentin des Konzerthausorchesters mit dem Publikum jeweils vor der Vorstellung ihre Gedanken über die Musik, die anschließend live erklingt. Hunderte haben sich auch am Freitag wieder versammelt und lauschen begeistert, wie die 38-Jährige Beethovens „Eroica“ erklärt.

Sie spricht ohne Manuskript, aber druckreif, umreißt souverän den historischen Kontext, erklärt kompositorische Details, spielt am Flügel die wichtigsten Themen an, zeigt rhythmische Modelle und harmonische Besonderheiten auf, die Beethovens Partitur so einzigartig machen – und bis heute hochspannend.

Hadelich spielt brillant

Ja, sie bringt zu ihrem Pre-Concert-Talk sogar den Solisten des Abends mit, Augustin Hadelich, in dieser Saison „Artist in Residence“ am Konzerthaus. Seit er vierzehn ist, tritt er mit dem Violinkonzert von Johannes Brahms auf, erzählt er, und auch jetzt noch, mit 40 Jahren, entdecke er immer noch Neues an diesem Werk. Vor allem aber liebt Hadelich die kammermusikalische Kommunikation zwischen dem Solisten und dem Orchester, die Brahms durch seinen Kompositionsstil ermögliche.

Leider hört man in der Aufführung wenig davon. Augustin Hadelich spielt brillant, mit schlankem, elegantem Ton, modelliert die melodischen Linien exquisit, bis ins feinste Pianissimo. Aber er bleibt für sich, ein gemeinsamer Atem mit dem Konzerthausorchester entsteht nicht. Zudem wirkt die Begleitung unausgeglichen, zu laut die Bläser, glanzlos, ja streckenweise geradezu schlaff die Streicher.

Nach der Pause, bei der „Eroica“, ist die vermisste innere Spannung des Kollektivs dann da, der Klang hat Fülle, Farben und Tiefenschärfe. Doch Joana Mallwitz vermag kaum etwas von dem hörbar zu machen, worauf sie in ihrer Einführung so eloquent neugierig gemacht hat.

Der Energieaufwand ist enorm, die Sätze entwickeln sich zweifellos effektvoll, aber es bleibt beim Oberflächenreiz. Eine Notwendigkeit, gar Dringlichkeit der musikalischen Entwicklung erschließt sich nicht. Was wichtig ist, wird einfach nur lauter gespielt. So aber vermag auch die genialste Musik nicht zu berühren, geschweige denn zu erschüttern. Die Noten hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.