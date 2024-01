Johannes Hallervorden und das Theater am Frankfurter Tor Tipps vom Vater braucht er keine

Ob er sich das auch gut überlegt hat? Die Frage ist Johannes Hallervorden zuletzt des Öfteren gestellt worden. „Von mir selbst auch schon ein paar Mal“, gibt er zu. Ein neues Theater zu eröffnen – das ist in Berlin ja sowieso schon ein waghalsiges Unternehmen, an Konkurrenz herrscht schließlich kein Mangel. Aber obendrein noch auf eigenes finanzielles Risiko? Dazu gehört wirklich Mut. Und an dem mangelt es Hallervorden offensichtlich nicht.