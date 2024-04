Joseph Beuys im Hamburger Bahnhof Künstler, Lehrer, Menschenfänger

Um zu Joseph Beuys in die Kleihues-Halle zu gelangen, muss man dieser Tage erst einmal am Aufbau einer weiteren Ausstellung in der historischen Halle des Hamburger Bahnhofs vorbei. Für Alexandra Pirici, deren Präsentation in zwei Wochen anlässlich des Gallery Weekends eröffnet wird, ist dort bereits ein Berg mit Sand hereingeschafft, Pflanzen hängen frei im Raum. Die Künstlerin selbst probt gerade mit ihren Tänzern die dazugehörige Performance ein.