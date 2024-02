Journalistenschule Holtzbrinck-Gruppe weitet Ausbildung aus

Die Dieter von Holtzbrinck Medien-Gruppe („Handelsblatt“, Tagesspiegel, „WirtschaftsWoche“ und „Zeit“) baut die Journalistenausbildung deutlich aus und bildet Volontärinnen und Volontäre für ihre vier Medienmarken ab sofort gemeinsam in der neu formierten und ausgeweiteten Holtzbrinck-Schule für Journalismus (HSJ) aus. In der HSJ, bisher Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten, werden künftig etwa 20 Volontärinnen und Volontäre in einem neu gestalteten, 24-monatigen Volontariat ausgebildet.

„Unabhängiger und sorgfältig recherchierter Journalismus ist für den Erhalt unserer Demokratie so wichtig wie nie zuvor. Mit dem erweiterten Ausbildungsangebot der neuen Journalistenschule wollen wir hier einen entscheidenden Beitrag leisten“, erklärte dazu Verleger Dieter von Holtzbrinck.

Schwerpunkt in digitalen Disziplinen

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Volontärinnen und Volontäre jetzt noch gezielter und gemeinschaftlicher auf die handwerklichen und vor allem digitalen Erfordernisse unsere Branche vorbereiten können – mit erfahrenen, prominenten Dozentinnen und Dozenten sowie innovativen, crossmedialen Inhalten“, ergänzte Tagesspiegel-Chefredakteur Christian Tretbar.

Die ersten zwölf Volontärinnen und Volontäre beginnen in diesen Tagen ihre Ausbildung an der neuen Journalistenschule in Düsseldorf. Neben den klassischen Darstellungsformen liegt im Curriculum der HSJ der Schwerpunkt auf neuen digitalen Disziplinen wie Datenjournalismus, Storytelling sowie der Podcast- und Videoproduktion.

Die Holtzbrinck-Schule existiert seit 1988 und wurde damals von Dieter von Holtzbrinck und dem Journalismus-Professor Ferdinand Simoneit in Düsseldorf gegründet. Seither wurden annähernd 500 junge Redakteurinnen und Redakteure ausgebildet. sag