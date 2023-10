Jüdisches Leben in Deutschland „Solidaritätsbekundungen mit Israel sind hier oft zu gefährlich“

Herr Engel, die Terrorattacken der Hamas auf Israel sind die schlimmsten Pogrome gegen Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust, mit mindestens 1200 Toten. Juden in Israel können sich nicht mehr sicher fühlen, falls sie das überhaupt je konnten. Wie nehmen Juden in Deutschland den Terror wahr?

Wir sind schockiert, entsetzt, in tiefer Trauer und voller Wut. Egal, mit wem ich in der Familie, im Freundes- oder Kollegenkreis spreche: Wir stehen morgens auf, mit den schrecklichen Bildern und Videos im Kopf, und gehen abends mit ihnen zu Bett. Wir sind im Ausnahmezustand.