Jurist zu Kriegsbildern und KI „Der Impuls der schnellen Empörung ist gefährlich“

Herr Raue, im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit: Der Satz ist älter als die Künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt dabei die neue Technologie?

Generative Künstliche Intelligenz gibt uns die Möglichkeit, „Wirklichkeiten“ darzustellen, die so nicht existieren. Oder frühere und parallele Wirklichkeiten, also Ereignisse aus der Vergangenheit oder von anderen Orten so abzuändern, dass sie wie die heutige Wirklichkeit erscheinen. Deshalb ist ganz klar: Künstliche Intelligenz verstärkt die Möglichkeiten, Lügen zu verbreiten. Das geht so weit, dass manche Experten heute schon sagen, dass man keinem Bild und keinem Video mehr trauen kann.