Kathleen Reinhardt Mit Präzision und Neugier für das Kolbe Museum

Ihr neues Arbeitszimmer im denkmalgeschützten 20er-Jahre-Anwesen des Bildhauers Georg Kolbe erinnert sie an Santa Cruz in Kalifornien, wo sie studierte. Rundum hohe Kiefern und weiter Blick! Gerade erst angekommen in ihrer ersten Leitungsposition, genießt die neue Museumschefin das Knarren der alten Holzschiebetüren und die perfekt proportionierten Atelierräume.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden