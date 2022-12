Kehrtwende des Britischen Museum? Gespräche mit Athen über die Parthenon-Skulpturen

Nach mehr als 200 Jahren im Britischen Museum könnte die Parthenon-Marmore, auch als Elgin Marbles bekannt, nach Griechenland zurückkehren, berichteten in diesen Tagen mehrere britische Zeitung. Hochrangige griechische Beamte haben „vorläufige“ Gespräche mit dem Britischen Museum geführt. Würden die Parthenon-Marmore aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. nach Athen zurückkehren, könnte der seit vierzig Jahren laufende Streit beigelegt werden.

Zunächst hatte die griechische Zeitung „Ta Nea“ von den Gesprächen zwischen George Osborne, Vorsitzende des Britischen Museums und ehemaliger Finanzminister, und dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis berichtet. Beide waren kürzlich an der London School of Economics aufgetreten. In seiner Rede sagte Kyriakoss, dass die dauerhafte Rückgabe der Marmorstatuen erstmals „möglich“ sei.

Noch im November war die Haltung „Behalten und Erklären“

Sollten die Marmorstatuen tatsächlich zurückgegeben werden, ist dies als eine klare Kehrtwende des British Museums zu sehen, das in den vergangenen Jahren unter immer stärkeren Druck geriet. Noch im November 2022, hatte Osborne in einer Rede die Position des „Behaltens und Erklärens“ vertreten, ein Mantra, das so oder so ähnlich immer wiederholt wurde - auch von Hartwig Fischer, dem Direktor des Britischen Museums.

Um der Sorge entgegenzuwirken, dieser Schritt könnte eine Lawine an weiteren Rückforderungen auslösen, betonte ein Sprecher des British Museum, dass das Museum „im Rahmen des Gesetzes handle und die großartige Sammlung nicht abbauen werde“. Vielmehr ginge es darum, „die einzigartige Geschichte unserer gemeinsamen Menschheit zu erzählen“ und dabei „positive und langfristige Partnerschaften mit Ländern und Gemeinschaften in der ganzen Welt zu suchen.“

Zur Startseite