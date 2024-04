Keine Breaking News zu Iran/Israel? ARD und ZDF in der Kritik

Der einleitende Satz in den „Tagesthemen“ am Samstagabend sollte Ingo Zamperoni viel Kritik einbringen. „Es muss den Verantwortlichen in Israel sehr klar geworden sein, dass dieser Zwischenfall nicht ohne Folgen bleiben würde. Und Iran hatte Vergeltung ja auch unverzüglich angekündigt“, so begann der „Tagesthemen“-Moderator seine Anmoderation zum Bericht über den Luftangriff Irans auf Israel.