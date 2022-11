Kevin – Allein zu Haus Ein Junge trickst Einbrecher aus

„Kevin – Allein zu Haus“ ist einer der beliebtesten Weihnachtskomödien. Der Film von John Hughes hat die Generation der 90er so sehr beeindruckt, dass die werdenden Mütter bei der Namensgebung nicht lange überlegen mussten: Der Neugeborene musste auf jeden Fall „Kevin“ heißen und so clever werden wie eben der Gleichnamige im Film.

Die Story des Films: Nach einem Streit mit seinem Bruder wird Kevin, gespielt von Macaulay Culkin, auf den Dachboden verbannt und muss dort übernachten. Als die Familie am nächsten Morgen in die Weihnachtsferien nach Frankreich reist, wird Kevin daheim vergessen. Die Begeisterung ist bei Kevin zunächst groß, denn er hat das große Haus für sich alleine und kann tun und lassen, was er will.

Kevin ist allein zu Haus – trotzdem haben böse Einbrecher hier keine Chance

Direkt nach der Landung in Frankreich bemüht sich Kevins Mutter so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Währenddessen hat Kevin allerdings ganz andere Probleme: In der Nachbarschaft kursieren Gerüchte über eine böse Einbrecherbande, die gerade in der Gegend ihr Unwesen treibt. Nach dem anfänglichen Schock wird Kevins Kampfgeist geweckt:

Er will sich gegen die Einbrecher wehren und verwendet dabei lustige und ausgefallene Methoden. Nicht nur Kinder, auch Eltern bewundern den Einfallsreichtum dieses kleinen Jungen. „Kevin – Allein zu Haus“ ist ein Film für die ganze Familie und sollte an keinem weihnachtlichen Filmabend fehlen.

