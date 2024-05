Kirill Petrenko dirigiert Smetana Romantische Emphase im Goldrahmen

In Tschechien ist diese Partitur ein Nationalheiligtum: Zum Start des „Prager Frühlings“ darf kein anderes Werk erklingen als Bedrich Smetanas Tondichtungs-Zyklus „Mein Heimatland“. In diesem Jahr wird den Berliner Philharmonikern die Ehre zuteil, das renommierte Festival mit „Má vlast“ zu eröffnen – und sie proben dafür jetzt schon einmal vor Publikum im heimischen Saal.

Und alle drei Berliner Konzerte sind ausverkauft – was natürlich einerseits daran liegt, dass Chefdirigent Kirill Petrenko auf dem Podium steht. Andererseits aber auch, weil die Partitur zu Smetanas orchestralem Sechsteiler „Die Moldau“ gehört, das mit Abstand beliebteste Werk des Komponisten.

Die Streicher treten in Maximalbesetzung an

Die Herausforderung für den Interpreten besteht also darin, neben dem Wunschkonzert-Hit die übrigen Teile von „Má vlast“ als gleichwertig gut erscheinen zu lassen – auch wenn sie nicht über eine so traumschöne, einschmeichelnd-eingängige Hauptmelodie verfügen wie die „Moldau“. Kirill Petrenko gelingt das am Donnerstag mühelos, indem er ganz auf Klangschönheit setzt, auf leuchtende Farben, romantische Emphase, prachtvoll ausmusizierte Höhepunkte.

Die philharmonischen Streicher treten dafür in Maximalbesetzung an, von 16 ersten Geigen bis zu acht Kontrabässen. Entsprechend luxuriös entfaltet sich der Sound – und man kann spüren, dass die Musikerinnen und Musiker ihn ebenso genießen wie das höchst aufmerksam lauschende Publikum. Wunderbar warm klingen die Hörner, die Solotrompete setzt Glanzlichter, jeder Beckenschlag wird zum Ereignis.

Dabei dirigiert Kirill Petrenko nie auf den Effekt hin, nicht einmal in „Sarka“, dem opernhaften dritten Teil, der gewittrig anhebt nach Art von Wagners „Walküre“. Alles entwickelt sich mit größtmöglicher Natürlichkeit, ob Pathos oder Polka, Steigerungen werden subtil aufgebaut – eine Spezialität des Philharmoniker-Chefs –, zarte Momente bewusst ausgekostet.

Großen Eindruck macht der vorletzte Teil „Tabor“: Dessen motivisches Material ist einem alten Choral entnommen, von dem Smetana aber nur eine Keimzelle benötigt, einen punktierten Rhythmus, den er dann à la Beethoven zum omnipräsenten Träger des komplexen Geschehens macht. Petrenko und die Philharmoniker setzten das brillant um – und werden damit zweifellos auch in Prag bei der Festivaleröffnung Eindruck machen.