Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin Das Geburtstagsfestival ist abgesagt

Es sollte eine rauschende Feier werden, bei dem das gesamte Gelände des ehemaligen Funkhauses an der Nalepastraße vor Musik vibriert hätte: Im Rahmen der Veranstaltungen zu seinem 100. Gründungsjubiläum wollte das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin an seinem ehemaligen Standort in Oberschöneweide vom 14. bis 16. Juni 2024 ein Festival veranstalten.

Doch leider gelang es nicht, mit dem Eigentümer des Gebäudes eine unterschriftsreife Vereinbarung über die Nutzung für das Festival zu erzielen. Deshalb musste das Orchester seine Geburtstagsfeier jetzt schweren Herzens komplett absagen. Die geplanten Konzerte sollen aber nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.