Kolumne Schlamasseltov Mein kleines jüdisches Museum

Ich liege auf dem Rücken und starre an die Decke eines der vielen kleinen jüdischen Museen der Hauptstadt. Ich meine nicht das große, mit den vielen x-tausenden Besucher*innen in dem ich arbeite. Ich meine das kleine, in dem mein Bett steht. Diasporische Existenz hat den Hang, viele kleine Museen zu erzeugen, weil wir an Dingen festhalten, die zu symbolhaften Ankern werden.

Verstaut in Regalen und Vitrinen, Schubladen und Boxen: Gegenstände, die ein „Früher“ archivieren, eine Hoffnung ausstellen, eine Sehnsucht porträtieren, Luftwurzeln in der Diaspora. Lauter kleine jüdische Museen in der Stadt der Remigration, Immigration und des Exils.

In meinem Fall mischt sich diese jüdische Erfahrung mit dem Verlust meiner Mutter. Beides ist untrennbar miteinander verwoben. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich den Selbstmord meiner Mutter für eine Folge der Shoah halte. Oder dass ich denke, dass die meisten jüdischen Suizide nach 1945 eigentlich zu den Opfern des Nationalsozialismus gezählt gehören. Ich sage vehement „Selbstmord“, wenn es um meine Mutter geht, weil ich glaube, dass es dies in der Konsequenz ist: ein Mord.

Der deutschen Gesellschaft an meiner jüdischen Mutter. Hier von Selbsttötung oder Suizid zu sprechen, verschleiert den Umstand, dass es sich bei diesen Toten um Ermordete handelt. Es verharmlost die Gewalt und die gesellschaftlichen Umstände, die diese Menschen umgebracht haben, und zieht die Verantwortlichen aus der Verantwortung.

Ich lebe also nicht nur in einem jüdischen Museum. Sondern auch in einer Gedenkstätte. Ihr nicht aufgebrauchtes Briefpapier: erinnert an die Zeilen, die sie nicht mehr schreiben wird. Ihr halb voller Zeichenblock: ein Ausstellungsstück zu all der Kreativität, die mit ihr gestorben ist. Das blaue Luftpostpapier: ein familiäres Sinnbild.

Eine Papeterie der Erinnerungen. Wenn ich tief einatme, steigen mir Bilder vom alten Holztisch und dem großen Benjamin daneben in die Nase. Sehnsucht kann man riechen. Meine Wohnung ist voll von diesen unscheinbaren Exponaten. Berlin ist voll von jüdischen Museen wie meinen.