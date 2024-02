Kriegerische Kämpfe, erotische Krämpfe „Ulrike Maria Stuart“ und „Penthesilea. Ein Requiem“ im Deutschen Theater

Ja, doch, es gibt sie schon in Pinar Karabuluts Königinnen-Abend im Deutschen Theater: die Sätze, die klingen, als hätte sie jemand tagesaktuell in die Tastatur gehauen. Zum Beispiel, wenn Abak Safaei-Rad als obercoole Königin Nummer eins (von zweien) nüchtern die Situation der Linken analysiert: „Das Volk, zu dessen allerbesten Freunden wir uns aufgeschwungen haben, will uns nicht, womöglich hat es bessere Freunde“.