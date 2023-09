Kunst im Stadtraum Mehr Mut zur Skulptur

Wie eine Fata Morgana steht der „Molecule Man“ in der Wasserlandschaft. Jonathan Borofskys riesige, gleichwohl leichtfüßige Standbild an der Elsenbrücke ist ein großstädtischer Glücksfall. Das Kunstwerk, 1999 hier aufgestellt, hebt und weitet den Blick. Daran werden auch die neuen, stereotypen Wohnklötze am Ostufer der Spree nichts ändern.

Verwachsen mit Raum und Zeit sind die Objekte des Skulpturenboulevards, vom südlichen Kurfürstendamm bis zum Tauentzien, von Wolf Vostells Beton-Cadillacs zu den kommunizierenden Röhren von Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff. Aufgestellt wurden die Arbeiten 1987, zur 750-Jahrfeier der Stadt. Kaum jemand erinnert sich noch an den Ärger und Protest, die die damals hervorriefen.

Wo bleibt das Spielerische?

Berlin fehlt es nicht an skulpturalen Darstellungen im öffentlichen Raum. Meist sind sie Teil der Erinnerungskultur, das kann angesichts der deutschen Geschichte in der Hauptstadt auch nicht anders sein. Das Holocaust-Mahnmal zwischen Potsdamer Platz und Brandenburger Tor gehört zum Stadtbild. Auch hier gab es anfangs heftige Debatten.

Mit zeitgenössischer Skulptur, die frei steht und frei dreht, tut sich Berlin aber schwer. Es fällt immer besonders auf, wenn man von einer Reise zurückkehrt und sich unvermittelt nach etwas umschaut, das anderswo ins Auge springt. Das Überraschende, Spielerische, Provokante: wo wäre es hier zu finden?

Die archaische Kopffigur von Markus Lüpertz auf der Monbijoubrücke, vor dem Bode-Museum, wirkt wie eine Einzelkämpferin. Die Umgebung des Humboldt Forums bettelt geradezu um eine künstlerische Antwort. Vielleicht hilft die sogenannte Einheitswippe vor dem Eingangsportal, wenn sie denn irgendwann einmal fertiggestellt werden sollte.

Impuls für die Art Week

Die grandiosen Projekte von Christo und Jeanne-Claude, zuletzt und posthum der verhüllte Arc de Triomphe in Paris, haben gezeigt, dass Skulptur auch temporär gewaltigen Effekt erzeugen kann, mit Nachhall. Die Ikonografie des Reichstagsgebäudes profitiert noch immer davon.

Am Mittwoch beginnt die Art Week: eine vielverzweigte, vorübergehende Stadtinstallation. Von ihr könnte Impulse ausgehen, Ideen für Kunstwerke draußen auf den Plätzen. Berlins neue Architektur ist nicht so überragend, dass sie nicht Kontraste und Kontrapunkte vertragen könnte, im tendenziell grauen Winter nachher umso mehr.