In der Heidestraße sind Fassaden gerne mal 100 Meter lang. Aber kann man überhaupt von Fassaden sprechen, wenn einfach Glas vor tortenartig übereinandergeschichteten Etagen gehängt wird? Architektur wie löslicher Kaffee: Geht schnell und ist billig. Wobei die Bedeutung der Fassade auch überschätzt wird. Wichtiger sind die Erdgeschosse, denn hier entscheidet sich der Charakter einer Straße und damit einer ganzen Stadt. Wer nur mal fünf Minuten bewusst durch gründerzeitliche Viertel läuft, merkt: Überall sind Fenster, Türen, Zugänge, Gewerbe, Läden, Cafés.

Die Erdgeschosse ermöglichen einen lebendigen, nahezu osmotischen Austausch von Haus und öffentlichem Straßenraum. Rund um den Hauptbahnhof hingegen, wie in den meisten anderen Neubauquartieren in Berlin, sind die Erdgeschosse das Reich der Tiefgarageneinfahrten, Müllräume und Personaleingänge. Sie sind blind und tot, wie die Stadt, die auf diese Weise entsteht. Was Bauherren nicht daran hindert, ihre Projekte in schlimmstem Investorensprech zu bejubeln, natürlich auf Englisch. Aber wer immer sich den Begriff „Urban Benchmark“ ausgedacht hat, möge bitte sofort an die Tafel kommen und 100 000 Mal „Urban Benchmark“ schreiben.

Fressbuden und Ramschläden sorgen für etwas Menschlichkeit

In der Heidestraße 55-57 stehen wie vergessen noch einige Häuser aus der Vorkriegszeit, sie sind sogar bewohnt. Es sind solch unerwartete Gleichzeitigkeiten, die Berlin weiterhin spannend machen. Reste von Jugendstil-Kacheln in der Toreinfahrt, das Treppenhaus mit farbigem Glas geschmückt, man ist fast peinlich berührt. Grüße aus einer Zeit, in der Details noch eine Rolle spielten, weil sie das Wohnen insgesamt angenehmer machen.

Also nochmal zurück, vorbei am „Rolling Horse“, quer durch den Bahnhof, auf die Südseite. Hier hat sich eine spontane, pragmatische Lösung entwickelt für die zugige Ödnis des Washingtonplatzes: Die Veralexanderplatzisierung. Bierbänke, Fressbuden und Ramschläden, andernorts Auslöser für Kopfschmerzen, sind hier plötzlich hochwillkommen. Als Antidot und als das einzige Menschliche in einer Nachbarschaft aus gleichförmigen Büros und Hotels, aus zu Fassaden geronnenen Glas-Granit-Monstern, in der Jacques Tati seinen Film „Herrliche Zeiten“ eigentlich gleich noch einmal drehen könnte. In diesem Zusammenhang eine Ehrenrettung des oft gescholtenen Meininger Hotels: Ja, es ist hässlich, aber im Erdgeschoss ist Party, hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, mit anderen Worten: Es belebt den Stadtraum. Angesichts der Gebäude, die später rund um den Hauptbahnhof errichtet wurden, wünscht man sich noch mehr Meininger Hotels, auch dies ein unerwarteter Gedanke.

Ja, Bahnhöfe sind natürlich immer nur Transit-Orte. Aber die Nachbarschaft des Berliner Hauptbahnhofs verursacht besonderes starke Fluchtimpulse. Dafür wirkt das „Rolling Horse“ aus der Ferne plötzlich ganz klein. Ein Trost, immerhin.