Kunst zwischen den Kontinenten Asiatisch-Afrikanisches im Gropius Bau

Hunderte von Sepiaschalen sind im Gropius Bau gestrandet. Die aus Seoul stammende, in Berlin lebende Künstlerin Jeewi Lee hat die knochigen Hinterlassenschaften von Tintenfischen im Senegal gesammelt, mit Kupfer überzogen und auf einem weißen Podest ausgelegt. An den Wänden sind Abdrücke der Schulpe auf Papier zu sehen. Für Lee sind die Weichtierknochen Speicher von Erinnerungen. Es sind mehr oder weniger lesbare Geschichten, aus denen sich die Gruppenausstellung „Indigo Waves and other Stories“ zusammensetzt. 25 Künstlerinnen und Künstler widmen sich dem Indischen Ozean, der Afrika und Asien voneinander trennt und sie doch auch miteinander verbindet.

Ziwa Kuu, Swahili-Meer, Afrasisches Meer – manche Namen des Indischen Ozeans sucht man bei Wikipedia vergebens. Das Kuratorenduo Natasha Ginwala und Bonaventure Soh Bejeng Ndikung will mit der Ausstellung an historische, kulturelle und sprachliche Verbindungen erinnern, die im Kolonialismus verschüttet oder verdrängt wurden. Sie berufen sich auf die französische Wissenschaftlerin Françoise Vergès, die in einem Text für die Documenta 14 über die „fabrizierte Vergesslichkeit der Empires auf der ganzen Welt“ schrieb.

„Vergesslichkeit ist nicht nur ein politischer Mechanismus“, so Vergès, „sondern das Ergebnis wirtschaftlicher und politischer Entscheidungen. Ginge es nach ihr gäbe es keinen Grund, Ungleichheit und Unsicherheit zu beseitigen. Sie sind schließlich die Säulen neoliberaler Logik.“ In Paris geboren, wuchs Vergès auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean auf: „Von dieser kleinen Insel im Indischen Ozean aus las ich die Welt (...), die Welt der Solidaritäts-Routen innerhalb der antiimperialistischen Bewegungen, die Welt der Musik und die Literatur und Bilder in den unterschiedlichen Hemisphären des Südens. Aus dieser Perspektive lag Europa kulturell und geografisch an der Peripherie.“

Die Ausstellungen „Indigo Waves and Other Stories: Re-Navigating the Afrasian Sea and Notions of Diaspora“, Gropius Bau, Niederkirchnerstr. 7, bis 13. August Savvy Contemporary, Reinickendorfer Str. 17, 21. April bis 4. Juni

Der Künstler Jack Beng-Thi wurde 1951 auf La Réunion geboren. In der Ausstellung werden Buchskulpturen gezeigt, die auf seinen Reisen zu den Inseln und Archipelen des Indischen Ozeans entstanden sind. Er verwendet Materialien wie Terrakotta, Pflanzenfaser und Vulkansteine, um auf organische Geschichten und heilige Geografie zu verweisen. Wie auch andere Wissenschaftler:innen hat Vergès darauf hingewiesen, dass Raubbau und Naturzerstörung im großen Stil – der Beginn des so genannten Anthropozäns – mit Völkermord und Versklavung in den Amerikas korrelieren. Die Eroberung Amerikas im Verlauf des 16. Jahrhunderts wird von vielen Expert:innen als Beginn des „Zeitalters der Menschheit“ datiert.

Schlammige Kleider

„One Water, Many Lands“ lautet der Titel einer Arbeit des indischen Künstlers Nikhil Chopra, die aus einer Performance und einer raumgreifenden Installation besteht. In mit Schlamm beschmutzten Baumwollkleidern liegt Chopra während seiner zwölfstündigen Aktion auf einer durch den Raum „treibenden“ – mit Rädern versehenen – Plattform und malt mit tiefblauen und ockerfarbenen Pigmenten Wasserlandschaften auf Leinwände.

Auf die berühmten Seerosen-Bilder von Claude Monet verweist der Kolumbianer Oscar Murillo, mit drei aus der Serie „surge (social cataracts)“ stammenden Malereien. Murillo verwendet zusammengenähte Leinwandstücke und drückt mittels nervöser blauer, grüner und roter Striche traumatische Unterströmungen im kollektiven Gedächtnis aus: „Auf dem Grund des Atlantischen Ozeans gibt es einen Schienenweg aus menschlichen Knochen“, dieses Zitat des US-Lyrikers Amiri Baraka liegt den Bildern ebenso zugrunde wie die Geschichte über Monet, der an Grauem Star litt, als er die Seerosen malte. Murillo interpretiert das koloniale Unternehmen als Beeinträchtigung des Sehvermögens, das nach wie vor den Blick der Menschheit verschleiert.

Die indische Malerin Lavanya Mani zitiert in ihren großformatigen Bildern persische Miniaturen oder deutsche Holzschnitte des 16. Jahrhunderts, die an unsere symbiotische Verbundenheit mit den Ozeanen erinnern. Manis Triptychon „Spectral Objects“ verbindet Tiefseewesen mit Erscheinungen des Firmaments. Die Künstlerin taucht in obskure Gewässer ein, um die Idee infrage zu stellen, dass der Mensch durch wissenschaftliche Navigationswerkzeuge die Vorherrschaft über die Meere übernehmen kann.

Die „Indigo Waves“-Schau wird – in Form eines zweiten Kapitels – auch im „Ausstellungslabor“ Savvy Contemporary Wellen schlagen. Die meisten Künstler:innen aus dem Gropius Bau sind ab 21. April dann auch im Wedding vertreten. Die Geschichte des Indischen Ozeans und der anliegenden Kulturen ist noch lange nicht auserzählt.