Kurdwin Ayub im Porträt dddd

Soll man die Eltern im eigenen Filmen mitspielen lassen? Ich wäre mir da, bei aller Liebe, nicht so sicher. Kurdwin Ayub allerdings sieht das anders. in „Sonne“, dem ersten Spielfilm der kurdisch-österreichischen Regisseurin, Drehbuchautorin und Performancekünstlerin, übernehmen sie sogar Hauptrollen: Omar Ayub und Awini Barwari spielen die Eltern ihrer Protagonistin Yesmin. Ganz neu ist das nicht. Schon in Ayubs mehrfach ausgezeichnetem Dokumentarfilm „Paradies! Paradies!“ von 2016 steht ihr Vater im Mittelpunkt; beziehungsweise das Verhältnis des in Erbil geborenen Vaters und der in Wien aufgewachsenen Tochter. Ihr Langfilmdebüt behandelte ihre gemeinsame Reise ins umkämpfte Kurdistan, aus der die Eltern einst flohen und die heute für den Vater Sehnsuchtsort, Projektionsfläche und Albtraum ist. Aber was bedeutet es Kurdwin?

Realität und Fiktion lassen sich in den Filmen der 1990 im Wiener Arbeiterbezirk Simmering geborenen Kurdwin Ayub schwer voneinander trennen. Als Performancekünstlerin drehte sie schon als Teenager Videos, die ironisch mit jugendlichen Selbstinszenierungen spielen; oder Kurzfilme, die sich dokumentarischer Elemente bedienen, aber inszeniert sind. „Viele glauben dann, dass ich das wirklich bin“, erzählt sie beim Treffen in Berlin kokett in breitestem Österreichisch. „Wenn man Realität darstellt, wird sie immer durch das Auge von den Schaffenden zur Fiktion. Das Publikum sieht durch meinen Blick.“

Dass hier die Regisseurin spricht und nicht die forsche, immer ein wenig vorlaute Figur Kurdwin Ayub, spürt man schon an ihren Antworten, bei denen sie sich Zeit nimmt. Wenn sie von rassistischen Erfahrungen spricht, die sie als Heranwachsende machte, antwortet sie schneller – und ausführlicher. Wie so viele Kinder mit Migrationsbiografie hat sie diese Erfahrungen erst mit dem Älterwerden als rassistisch verstanden. Heute lacht sie drüber, findet es rückblickend zu absurd, um wahr zu sein. Was bleibt einem schon anderes übrig?

Im Fall von Ayub das Filmemachen, zum Beispiel. Ihr ganz eigener Blick ist gefärbt von dieser Sozialisation als Kind eines geflüchteten kurdischen Ärztepaares. Der dann später stark beeinflusst wurde durch ihre Ausbildung an der Kunsthochschule – und eben nicht im klassischen Filmbetrieb: „An der Filmschule lernt man viele technische Aspekte, das ist sicher gut. Aber ich hatte das Glück, viel experimentieren zu dürfen“, berichtet sie. „Sehr viel Freiraum zu haben hat mir geholfen.“

„Sonne“ ist nun im Gegensatz zu ihren früheren Arbeiten eindeutig ein Spielfilm, der den Konventionen des Erzählkinos durchaus entspricht – aber das Experimentelle nicht aufgibt. In gewisser Weise ist er das fiktive Gegenstück zu ihrem Dokumentardebüt, sie greift bestimmte Einstellungen von damals wieder auf. Ein subtiler Hinweis darauf, wie verflochten die Filme miteinander sind? „Nein“, sagt sie trocken. Es sei einfach billiger gewesen, die gleichen Bilder nochmal zu benutzen. Aber diese Erklärung klinge besser, vielleicht benutze sie die in Zukunft in Interviews.

Ayubs trockener Humor soll auch irritieren. So wie die Ausgangsprämisse von „Sonne“: Yesmin ist anfangs ein strenggläubiger kurdisch-österreichischer Teenager, der mit seinen zwei Freundinnen ein scherzhaftes Video aufnimmt und auf sozialen Medien veröffentlicht, bei dem sie im Hijab „Losing my Religion“ von REM performen, twerken und herumspaßen.

Die Mutter wird wütend, der Vater dagegen begibt sich gleich in die Rolle eines Impresario und fährt die Freund*innen von Auftritt zu Auftritt. Während Yesmin dabei zunehmend an ihrem Selbstbild als Kopftuchträgerin zweifelt, umarmen oder appropriieren – je nach Perspektive – ihre nicht-kurdischen Freundinnen die Kultur bis zum Moment der völligen Entfremdung voneinander, von sich – und vielleicht auch ein wenig von Österreich.

Yesmin ist eine Art Alter Ego Ayubs, was sich besonders im Verhältnis zum Vater zeigt. Auch in „Paradies! Paradies!“ gibt es schon Momente, in denen der Vater voller Stolz mit seiner Tochter angibt, halb großer Bruder, halb Mentor. Er nimmt Kurdwin etwa mit zu den Peshmerga-Kämpfern im Krieg gegen den IS und behauptet, sie drehe einen Film über ihren Kampf.

Das Verhältnis von Kurdwin und Omer ist sehr eng und vertraut. Am Set von „Sonne“ habe sie jemand vom Team gefragt, warum sie so grob mit ihren Eltern rede, lacht sie. Die seien es sowieso gewohnt, dass sie die Kamera auf sie halte und ihnen sage, was sie tun haben. „Das war eh lustig“, schiebt sie hinterher. Ayub bleibt nah dran an ihren Protagonist*innen, ob die Eltern oder ihre Darstellerinnen, sodass nie ganz klar ist, wo das Spiel beginnt und das Leben aufhört.

In „Sonne“ gibt es einen Moment, in dem Yesmins Mutter von ihrer Flucht aus Kurdistan erzählt: Es ist die reale Geschichte ihrer Eltern. Sonst sei ihre Mutter aber eine fantastische Schauspielerin gewesen, erklärt Ayub. Im Gegensatz zu ihrem gerne auch mal kindsköpfigen Vater habe sie einen völlig anderen Charakter gespielt, als sie tatsächlich sei.

Dieses Rollenspiel beherrscht auch Ayub. In „Sonne“ sind solche vermeintlichen Widersprüche nun in der Figur von Yesmin fiktionalisiert: was es bedeutet, als ganz normaler österreichsicher Teenager aufzuwachsen, aber rein äußerlich immer schon als „anders“ gelesen zu werden.

Das Kurdistan ist „Paradies! Paradies!“ etwa ist ein seltsamer Ort, mehr fremd als ein Zuhause; sie fängt die Heimat des Vaters in all ihren Absurditäten ein. Als sie noch in Österreich die weiten, traditionellen Kleider vorführt, die sie im Irakischen Kurdistan tragen muss (möglichst viel vom Körper muss bedeckt sein), hält sie diese vor ihren Körper als wäre sie selbst eine Barbiepuppe. Man sollte diese Performance bloß nicht als Naivität verstehen, eher als amüsierte Distanzierung von sich selbst.

Im Moment arbeitet Kurdwin Ayub schon am nächsten Film, der sinnigerweise „Mond“ heißen soll. Darin wird es um eine österreichische Kampfsportlerin gehen, die als Personal Trainer in den Nahen Osten geht. Etwa ein Gegenstück zu Sonne? „Ja, irgendwie schon“, sagt Ayub. Aber es soll auch um eine umgekehrte Migrationsbewegung, um Klischees, Vorurteile gehen. „Und ein bisschen Mystery.“ Ihr Vater will natürlich auch wieder mitspielen.

