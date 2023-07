„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ Tschechischer Schriftsteller Milan Kundera ist tot

Der tschechische Schriftsteller Milan Kundera ist tot. Der 94-Jährige sei am Dienstag nach langer Krankheit gestorben, wie eine Sprecherin der Mährischen Landesbibliothek in Brünn (Brno) am Mittwoch unter Berufung auf seine Ehefrau bestätigte.

Kundera war mit dem Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ von 1984 weltberühmt geworden.

Mehr dazu in Kürze.