Über einen Sommer in Ostende Eric de Kuypers Roman „An der See“

Der Blick zurück in die Kindheit schielt immer ein bisschen Richtung Wehmut. Wie viel von jenem Vertrauen und jener naiven Gewissheit, die im Kind schlummern, verliert der Mensch im Laufe der Jahre, und wie sehr wünscht er sich diese Ursprünglichkeit zurück! „Schon als Kind hatte er vermutet, dass er beim Erwachsenwerden vieles von dem vergessen würde, was für das Leben, das glückliche Erleben des Alltags, unverzichtbar war“, schreibt der 1942 in Brüssel geborene Eric de Kuyper. „Wie zutreffend war diese Intuition gewesen, wie begründet seine panische Angst davor, erwachsen zu werden. Er würde vergessen und sich selbst untreu werden, das hatte er befürchtet.“

Zum Buch Eric de Kuyper: An der See. Aus dem Niederländischen von Gerd Busse. Verlag Klaus Wagenbach. Berlin 2024. 144 Seiten. 22 Euro. © Wagenbach Verlag

Vergessen etwa ist das intuitive Wissen um die Beschaffenheit und Verschiedenartigkeit des Sands, das durch ernsthaftes und weltabgeschiedenes Kinderspiel erworben wird. Wie viel in der Erinnerung aber doch bewahrt ist, das lässt sich in de Kuypers „An der See“ nachlesen. Eine Brüsseler Großfamilie verbringt darin die Sommermonate samt einer Schar von „Kinners“ unterschiedlichen Verwandtschaftsgrads in Ostende.

Es sind die späten 1940er Jahre, und noch sind die Spuren des Krieges unübersehbar. Nach und nach erst kehrt wieder Leben ein, Hotels und Cafés füllen sich, es soll angeknüpft werden an die goldenen Zeiten des ehemaligen Weltbades, in dem vor kurzem noch Exilanten wie Irmgard Keun und Joseph Roth von der Rückkehr in ein anderes Deutschland geträumt hatten.

Für den jungen Ich-Erzähler, Eric de Kuyper selbst, stellen die Wochen am Strand das eigentliche Leben dar: Die Sinne sind ganz geschärft, er beobachtet das Treiben um sich herum, die Verhaltensweisen der Erwachsenen, deren Benehmen untereinander, das Schwärmen und Genervtsein, den sehnsuchtsvollen Blick hinüber an die englische Küste, die endlosen Stunden des Spiels und Müßiggangs.

Ein Sommer am Strand

Er erinnert sich an Freundschaften und die ersten erotischen Impulse, an ritualisierte Freuden und überraschende Ereignisse. Ostende ist Paradies und Schule in einem, eine sich endlos dehnende Zeit des Sammelns von Eindrücken und Empfindungen, „denn sie lebten schließlich einen ganzen Sommer lang am Strand, und zwar jedes Jahr, seit Menschengedenken und für immer und ewig.“

Gedankenlose Gegenwart

Für immer und ewig, manchmal sogar in den geruhsamen, merkwürdig trubellosen Tagen außerhalb der Saison – denn für das Kind ist die Luft an der See auch eine Therapie, deshalb wird es zuweilen allein zu Onkel und Tante an die See geschickt. Dass der ältere Erzähler mit einer gewissen Melancholie zurückschaut, verwundert nicht: Der Kindheit wohnt eine pralle, gedankenlose Gegenwärtigkeit inne, und Eric de Kuyper beschwört das Wunder des puren Daseins am Meer auf betörende Weise.

Sein jugendliches Ich verklärt er dabei kaum durch die Erfahrungen des Erwachsenen; die Lust und Angst des Kindes verniedlicht er nicht nachträglich, was auch an einem feinen Humor liegt, der gerade in den Schilderungen von Eltern und Großeltern, Cousinen und Cousins aufblitzt und eine Stimmung erzeugt, die uns den nächsten Aufenthalt am Meer ersehnen lässt.