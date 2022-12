Little Simz, 1000 Robota, Die Arbeit, Stemeseder –Lillinger Die Pop-Alben der Woche im Soundcheck

Little Simz: No Thank You (Forever Living Originals)

Auf ihrem fünften Album setzt die Londoner Rapperin Simbiatu Ajikawo alias Little Simz ihre Zusammenarbeit mit Langzeit-Produzent Inflo und dem Sault-Kollektiv fort. Eine Kombination, die maßgeblich zum Mercury-Prize-Gewinn des großartigen Vorgänger-Werkes „Sometimes I Might Be An Introvert“ beigetragen hat. Diesmal wirkt es trotz der Wut ihrer Texte mehr wie ein Sault- als ein Simz-Album. Doch das macht nichts, denn die Chemie stimmt immer noch und alle Beteiligten sind in Höchstform. Nadine Lange, Tagesspiegel



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Stemeseder – Lillinger: Penumbra (Erster Zyklus) (Plaist Records)

Wenn zwei der kreativsten Musiker unserer Zeit zusammenkommen, kann das Ergebnis der Kollaboration nur herausragend sein. Die Struktur hinter den elf Kompositionen, die Keyboarder Elias Stemeseder und Drummer Christian Lillinger eingespielt haben, mag auf dem Papier kompliziert – ja, sogar unverständlich – klingen. Das Wissen darum ist aber gar nicht so sehr von Bedeutung. Denn auf emotionaler Ebene packt dieses Klanggebilde zwischen Funk und Neuer Musik jeden Hörenden. Sofern die Ohren offen sind. Andreas Müller, Moderator

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Arbeit: Wandel (Undressed)

„Wir wissen gar nichts“, singt die Dresdner Band recht fatalistisch auf ihrem zweiten Album. In Verbindung mit dem klassischen Postpunk-Sound könnte das schnell eine klischehafte Angelegenheit werden. Na ja, ist es auch ein bisschen geworden, aber die Songs sind dann doch ziemlich gut und die Geschichten ziemlich interessant. Es gibt bessere Neo-Postpunk-Alben. Aber auch viele schlechtere. Martin Böttcher, Musikjournalist

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

1000 Robota: 3/3 (Tapete Records)

1000 Robota – das war eine der besten Bands, die es je gab. Jung, irre, arrogant, unverschämt und genial. Und doch ging alles schief (zu betrachten ist dies in der brillanten Doku „Utopia Ltd“ von 2011). Das Label, das Land, die Welt war nicht bereit für Anton Spielmann, den wilden Anführer der Robota, die nach einem zweiten Album einfach verschwanden. Um in diesem Jahr mit dem explosiven Comeback „3/3“ wieder aufzutauchen. Wieder so ein schwer verdaulicher Solitär. Was erzählen die? Egal. Diesmal bitte nicht verpassen. Andreas Müller, Moderator

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Startseite