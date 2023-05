Liverpool, die Ukraine und der Songcontest Feiern in Zeiten des Krieges

Erstmal einen Sekt. Für Rachel und Becky beginnt die Party schon in London. Dabei hat die britische Hauptstadt ihr großes Event gerade hinter sich gebracht. Am Montagmorgen, als die beiden Freundinnen im Zug nach Liverpool sitzen, schläft London noch seinen Krönungsrausch aus.

Für die beiden Frauen Ende 20 geht’s gerade erst los. „Ich interessiere mich gar nicht für den König“, sagt Rachel. „Wir interessieren uns nur für den ESC“, ruft Becky und lacht. Darauf wird erstmal angestoßen. Rund zwei Stunden dauert die Fahrt in den Norden. Genug Zeit für ein Sektfrühstück und um zu planen, wann wo welche Party steigt.

„Ich will auf jeden Fall Sam Ryder sehen“, sagt Becky. Der Sänger mit der blonden Mähne, der für Großbritannien im vergangenen Jahr den zweiten Platz erreicht hat, sei nämlich „hot“. Findet Becky.

Liverpool ist ohne Wasser nicht zu denken

Tickets für die Shows haben die beiden zwar keine, die Vorfreude ist bei der Ankunft in Liverpool trotzdem groß, obwohl es regnet. Natürlich.

„So ferry ‘cross the Mersey, ‘Cause this land’s the place I love, And here I’ll stay.“

(Inoffizielle Stadthymne und ein Welthit für Gerry and the Peacemakers)

Liverpool ist ohne Wasser nicht zu denken. Und zwar nicht nur das von oben. Die Lage am River Mersey machte aus einem kleinen Dorf im 18. Jahrhundert eine wohlhabende Stadt.

Gehandelt wurde mit Textilien, Kohle und Salz. Doch richtig reich geworden ist Liverpool erst mit der Ware Mensch. Ende des 18. Jahrhunderts liefen 40 Prozent des weltweiten Sklavenhandels über die Docks. Alleine 1799 waren es rund 45.000 Versklavte.

Hundert Jahre später wurden dann keine Sklaven mehr verschifft, dafür Auswanderer, die ihre Zukunft in Amerika suchten.

Wer heute durch das Docks-Viertel am Wasser geht, erlebt eine moderne Metropole. Die alten Kontor- und Handelshäuser wurden renoviert, Symbole des Fortschritts aus Glas und Stahl daneben gebaut. Wo früher Hafenarbeiter schufteten, gibt es jetzt Latte Macchiato für sechs Pfund.

Liverpool und der ESC Liverpool hat heute rund 500.000 Einwohner. In den 1970er- und 1980er-Jahren war die Stadt geprägt von wirtschaftlichem Niedergang und Arbeitslosigkeit. Spätestens mit der Ernennung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2008 gibt es wieder einen kleinen Boom. Junge Unternehmen siedeln sich an, die Bevölkerung steigt. Großbritannien richtet zum neunten Mal einen Eurovision Song Contest aus. Bisherige Orte waren: London (1960, 1963, 1968, 1977), Edinburgh (1972), Brighton (1974), Harrogate (1982) und Birmingham (1998).

Das Viertel ist Liverpools Schmuckkästchen. Immerhin erinnert das Sklavereimuseum noch an die dunkle Vergangenheit. Doch auch ein Ableger der weltberühmten Londoner Tate Gallery ist hier – und die Arena, in der der Eurovision Song Contest stattfindet.

Die 20-jährige Edie führt gerade ihre Eltern durch die Docks. Die Studentin aus Nottingham ist in diesen Tagen besonders begeistert von ihrer neuen Heimat. „Es ist so aufregend. Alles ist voller Leben“, schwärmt sie.

Studentin Edie liebt Liverpool: „Die Menschen hier sind die nettesten überhaupt.“ © Lion Grote/Tagesspiegel

Aus ihrer Sicht ist Liverpool der perfekte Ort für den ESC. „Die Menschen hier sind die nettesten überhaupt. Sie wissen, wie man richtig Party macht und die Klubkultur ist einmalig.“ Auf das Finale am Samstag freut sie sich besonders. Dann wird sie mit Freunden und Cocktails in einer Bar feiern. „Ich bin mir sicher, das wird eine lange Nacht“, sagt Edie.

„All we are saying is give peace a chance“

(Berühmteste Friedenshymne der Welt vom gebürtigen Liverpooler John Lennon)

Eine lange Nacht haben die Geschwister Karina, Ally und Carl gerade hinter sich. Erst am Vormittag sind sie in Liverpool angekommen, stärken sich erstmal mit einem Supermarkt-Sandwich. Die drei sind extra aus Sydney angereist. „Wir sind einfach besessen vom ESC“, sagt Karina, die auffälligen Haarschmuck in den ukrainischen Landesfarben trägt.

Ally (v.l.), Carl und Karina sind extra aus Australien angereist. Die drei Geschwister haben ukrainische Wurzeln. © Lion Grote/Tagesspiegel

„Unser Vater stammt aus der Ukraine“, erzählt Carl. „Deshalb war uns klar, wenn die Ukraine mal wieder gewinnt, fahren wir hin.“

Im vergangenen Jahr war es dann so weit. Mit einer Mischung aus Folklore und Hip-Hop gewann das Kalush Orchestra den Songcontest 2022. Doch schon schnell war klar, dass die Ukraine aufgrund des russischen Angriffskrieges den diesjährigen Wettbewerb nicht würde ausrichten können. So übernahm Großbritannien als Zweitplatzierter.

Die Ukraine steht ganz klar im Zentrum. Martin Österdahl, ESC-Chef

Zum ersten Mal überhaupt musste dieses friedliche Musikfest dem Krieg weichen. Und zum ersten Mal richten zwei Länder den Wettbewerb gemeinsam aus. Denn das betonen alle Beteiligten immer wieder: Dies ist kein britischer ESC. Dies ist ein ukrainischer ESC, der in Großbritannien stattfindet.

„Die Ukraine steht ganz klar im Zentrum“, versichert Martin Österdahl. Der Schwede ist so was wie der Chef des Songcontests. Keine Entscheidung fiel ohne Zustimmung der Ukrainer, heißt es.

Das Finale wird von der Kiewer Sängerin Julija Sanina komoderiert

In der Show selbst soll das Land sehr präsent sein: Das Finale wird von der Kiewer Sängerin Julija Sanina komoderiert, Kalush Orchestra werden die Show eröffnen, bei der Flaggenparade zu Beginn treten ukrainische ESC-Teilnehmer der vergangenen Jahre auf, und in den Vorstellungsfilmen der einzelnen Kandidaten werden Bilder aus Großbritannien und der Ukraine gezeigt.

Musikalisch vertreten wird das Land in diesem Jahr vom Duo Tvorchi, das sich mit einer englischsprachigen Elektro-R’n’B-Nummer beim nationalen Vorentscheid durchsetze. Der übrigens in einem Kiewer U-Bahn-Tunnel stattfinden musste. „Der Song ,Heart of Steel’ erzählt von all den Menschen, die trotz aller Hoffnungslosigkeit ein Herz aus Stahl haben und niemals aufgeben“, erklärt Sänger Jeffrey Kenny.

Das Nelson-Denkmal im Zentrum Liverpools wurde durch den Ukrainer Denys Kashchei und das Künstlerkollektiv Whispering Tales umgestaltet. Es wurd mit mehr als 2500 weißen Sandsäcken umstellt, als müsste es vor einem Angriff geschützt werden. © Lion Grote/Tagesspiegel

Die ukrainischen Landesfarben gelb und blau sind in Liverpool allgegenwärtig. Überall hängen Flaggen und Plakate, selbst Straßenpoller wurden umgefärbt und Häuserwände mit gelb-blauen Graffitis verziert.

Sogar ganz typisch britische Orte wurden umgestaltet. Der Ukrainer Denys Kashchei hat gemeinsam mit dem Künstlerkollektiv Whispering Tales das Denkmal für den englischen Admiral Lord Nelson mit mehr als 2500 weißen Sandsäcken umstellt, als müsste es vor einem Angriff geschützt werden. Auf Bildschirmen laufen Aufnahmen singender Ukrainer mitten im Krieg.

Nicht weit entfernt stehen Daniella, Nataliia, Oksana und Viktor. Sie kommen aus Odessa und Kiew. Fühlen sie ihr Land gut repräsentiert? „Oh ja, es ist toll“, sagt Viktor. „Alle geben sich große Mühe.“ Natürlich hätten sie der Welt gerne ein Fest in Odessa ausgerichtet. „Aber Liverpool ist auch ein toller Ort“, findet Viktor.

Viktor, Daniella, Nataliia und Oksana kommen aus der Ukraine. Die Atmosphäre in Liverpool aber finden sie „einfach schön“. © Lion Grote/Tagesspiegel

Stolz schlendern die vier mit ihrer ukrainischen Flagge durch die Stadt. Hier und da werden sie angesprochen, manche wollen Fotos machen. „Die Atmosphäre ist einfach schön“, sagt Daniella.

„You’ll never walk alone“

(Stadionhymne des FC Liverpool)

„Liverpool war schon immer ein Ort, in dem Menschen aus allen Ländern und Kulturen zusammenkommen“, sagt Jon Keats. Der 57-Jährige ist der Direktor des legendären Cavern Clubs. Ein Pilgerort für Musikfans und Ausgangspunkt des Mythos rund um den Merseybeat.

In den 1960er-Jahren war Liverpool das Epizentrum britischer Pop- und Rockmusik. Alleine die Beatles spielten 292 Mal im Cavern Club. Hinzu kamen Bands wie Gerry and the Peacemakers oder The Remo Four.

Jon Keats ist der Direktor des legendären Cavern Club in Liverpool. Alleine die Beatles spielten dort 292 Mal. © Lion Grote/Tagesspiegel

„Es waren so viele verschiedene Einflüsse in der Stadt“, erzählt Keats, der seine Haartolle vermutlich immer noch so trägt wie in seiner Jugend – nur dass sie inzwischen grau ist. „Die Seeleute, die zwischen Liverpool und den USA hin- und hergefahren sind, haben den Rock’n’Roll mitgebracht und die jungen Künstler hier haben ihn angepasst – und wieder nach Amerika verkauft.“

Für uns in Liverpool gibt es wirklich nur Fußball und Musik. Jon Keats, Direktor des Cavern Club

Liverpool sei eine Musikstadt, sagt Keats. „Das klingt wie ein Klischee, aber Klischees sind ja oft auch wahr.“ Tatsächlich rühmt sich Liverpool damit, so viele Künstler mit Nummer-1-Hits hervorgebracht zu haben, wie keine andere Stadt. Nach den Beatles kamen unter anderem Frankie Goes to Hollywood, OMD, Dead or Alive, Atomic Kitten oder Mel C. 2015 erhielt die Stadt von der Unesco den Ehrentitel „City of Music“.

Liverpool litt lange unter wirtschaftlichen Problemen

Liverpool hatte und hat viele Probleme: Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Niedergang, Rassismus. Aber Musik hat die Menschen hier immer miteinander verbunden. „Für uns gibt es wirklich nur Fußball und Musik“, sagt Klubbetreiber Jon Keats.

„You to me are everything, the sweetest song that I can sing“

(Nummer-1-Hit der Liverpooler Band The Real Thing)

Mit dem ESC aber, das muss Keats zugeben, mit dem hatte er eigentlich nie so richtig was zu tun. „In meiner Jugend war das nicht unbedingt cool“, sagt er und versucht dabei möglichst freundlich zu klingen. „Aber es ist eine tolle Möglichkeit für Liverpool, sich der Welt zu präsentieren.“

Genau das wollen auch die drei Freunde Alex, Molly und Laura erleben. Sie kommen zwar nicht aus der ganz weiten Welt, sondern nur aus Birmingham – aber haben sich extra für ihren Besuch hautenge Glitzeranzüge angezogen.

Laura (v.l.), Molly und Alex aus Birmingham haben sich für den ESC in Liverpool extra schick gemacht. © Lion Grote/Tagesspiegel

„Wir wollen den Vibe erleben“, sagt Molly. Für sie lebe der Wettbewerb davon, dass man Musik hört, zu der man sonst vielleicht keine Verbindung hat. Ihre Favoriten dieses Jahr: Finnland und Frankreich.

„In der Stadt sind so viele tolle Künstler unterwegs“, schwärmt Alex. „Und so viele tolle Ideen.“ Es gibt öffentliche Instrumente, die von jedem gespielt werden können, in einer der zentralen Einkaufsstraßen kommen ESC-Hits aus den Lautsprechern und überall stehen Helfer, die Touristen bereitwillig den Weg erklären.

Oft auch zum Cavern Club, in dem die deutschen Vertreter Lord of the Lost einen Auftritt haben. Vom Eingang ist das Ende der Warteschlange gar nicht zu sehen. Auch viele britische Fans sind gekommen, so wie natürlich Jon Keats. „Die Jungs sind wirklich gut“, lobt er. „Für mich einer der Favoriten auf den Sieg.“

Die deutschen Vertreter „Lord Of The Lost“ während eines Unplugged-Konzert im Cavern Club. © picture alliance/dpa

Sänger Chris Harms ist sichtlich beeindruckt von der Stimmung in dem engen Klub mit seinem Gewölbe. Auch die australischen Vertreter sind gekommen. Und alle feiern.

„Wisst ihr“, sagt Harms schließlich. „Wir haben nie wirklich irgendwo dazugehört. Mal waren wir zu laut, mal sahen wir zu schwul aus, mal zu hart. Aber hier beim ESC fühlen wir uns willkommen, umarmt, geliebt. Zum ersten Mal können wir genau so sein, wie wir sind.“