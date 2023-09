Lollapalooza-Gründer Perry Farrell „Musik kann ein Tempel sein, in dem sich alle wohlfühlen“

Perry Farrell, die ersten Lollapalooza-Ausgaben im Jahr 1991 waren so etwas wie ein tourender Bandzirkus, der eigentlich als Abschiedstournee für ihre Band Jane’s Addiction gedacht war. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie in dieser zehrenden Zeit ausgerechnet auf die Idee kamen, so ein Mammutprojekt zu starten?

Ja, an diesen feierlichen Moment kann ich mich noch genau erinnern. Der Einfall kam mir, als ich auf einem Teppich in einem ranzigen Apartment in Venice Beach lag. Da kam auch der Name Lollapalooza zu mir.