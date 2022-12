Max Liebermanns Zeichnungen in der Stiftung Brandenburger Tor Eine Würdigung zum 175. Geburtstag – und ein Ereignis

Seine Gemälde sind bekannt und stets präsent, die Portraits, der Wannseegarten, die Bilder von Amsterdam oder den schattigen Alleen. Und doch hob Max Liebermann die Zeichnung hervor, die dem Gemälde vorausgeht. Vom Künstler, also von sich selbst, erklärte er: „Mit der Konzentration aller seiner Kräfte ergießt er in die Skizze, was ihm im Geiste vorgeschwebt hat, und er erzeugt im Rausche der Begeisterung, was keine Mühe und Arbeit ersetzen können.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden