„Medusa“ im Kino Frauen gegen Brasilien

Eine junge Frau befindet sich nachts allein auf dem Heimweg. Sie spürt jemanden hinter sich, dreht sich verängstigt um, fängt an zu rennen. Doch sie hat keine Chance zu entkommen. Die Gruppe maskierter Frauen fällt über sie her. Sie schlagen und treten sie, beschimpfen sie als „Schlampe“ und „Sünderin“ und filmen ihr Gelöbnis, ein tugendhaftes Leben zu führen. 10.000 Likes sammelt das Video.

Zum Film Medusa. BRA 2021. Regie und Drehbuch: Anita Rocha da Silveira. Mit: Mari Oliveira, Lara Tremouroux, Joana Medeiros, Bruna Linzmeyer. 127 Minuten

Der Film „Medusa“ zeigt das Brasilien einer nahen Zukunft. Das Land wird von Dürren geplagt, in den Städten fällt der Strom aus. Die Menschen suchen ihr Heil in radikalen christlichen Werten, auch die Gruppe von Frauen, die nachts weiße Theatermasken aufsetzt und Jagd auf „ungläubige“ Frauen macht.

Anita Rocha da Silveira zeichnet in ihrem zweiten Film ein dystopisches Bild ihrer Heimat. Das Werk ist klar ein Kind der Bolsonaro-Zeit, gleichzeitig aber alles andere als bleiern geraten. Da Silveira tränkt ihre urbanen Landschaften in Neonfarben, darunter wabert Bernardo Uzedas Soundtrack, der direkt aus John Carpenters altem Synthesizer stammen könnte.

Komplizinnen des patriarchalen Systems

Alles an „Medusa“ ist lustvoll übertrieben. Die marodierenden Rächerinnen pilgern in eine blau und pink ausgeleuchtete Kirche, singen mit Zahnpasta-Grinsen religiöse Popsongs und geben im Internet Tutorials, wie man das perfekte christliche Selfie macht. Und da Silveira mäandert fröhlich durch die Genres: ein bisschen Horror, etwas Jugenddrama, ein Schuss Liebesfilm, alles im Gestus einer Groteske.

Im Zentrum steht Mariana (Mari Oliveira), eine der Masken-Milizionärinnen. Sie ist besessen von der Legende der Melissa (Bruna Linzmeyer), dem ersten Opfer des Kampfes gegen den moralischen Verfall. Sie soll im Verborgenen leben, entstellt von einem Brandanschlag. Mariana will sie finden und ein Foto ihres Gesichtes machen, zum Beweis der Legende.

Dafür heuert sie in einer Klinik für Koma-Patient:innen an, die sich in einer schönen Verkehrung als Hort der Lebensfreude herausstellt. Die Leiterin (Joana Medeiros) tanzt nachts zwischen den Betten umher und schläft mit einem Pfleger (Gabriel Salabert). Mariana ihrerseits verliebt sich in einen woken Kollegen (Felipe Frazão). Das stürzt sie nicht nur in eine Sinnkrise, sondern macht sie in den Augen ihrer Mitstreiterin Michele (Lara Tremouroux) auch zur Verräterin.

Anita Rocha da Silveira inszeniert das mit Ruhe und unverbrauchten Bildideen. Immer wieder schiebt sie traumartige Sequenzen ein; wenn auf der Koma-Station wieder mal ein Stromausfall die Lampen flackern lässt, zeigt sie poetische Totalen.

Auch bei der Gewalt der Frauen hält sich Kameramann João Atala zurück. Da Silveira geht es in „Medusa“ nicht darum, Schrecken herzustellen, sondern von einer Welt zu erzählen, in der Frauen sich zu Komplizinnen eines repressiven patriarchalen Systems machen. Sie wagt sich dabei durchaus in die Gefilde des B-Movies vor. Manche Szenen geraten plakativ, werden aber sogleich von Momenten radikaler Klarheit abgelöst. Influencerin Michele schminkt sich nach der Aufnahme eines keuschen Make-up-Tutorials ab und offenbart darunter ein blaue Auge, das ihr gottesfürchtiger Freund ihr verpasst hat.

So überzeichnet diese schöne neue Welt des christlichen Fundamentalismus auch scheint: Die Vorbilder für die gewalttätigen Anti-Feministinnen hat sich da Silveira nicht etwa ausgedacht. Sie hat sie direkt den brasilianischen Nachrichten entnommen.

